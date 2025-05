Terugkeer Tyson Fury? Bokslegende blijkt druk met verrassende plannen

De Britse bokser Tyson Fury kondigde eerder dit jaar, voor de zoveelste keer, aan dat hij zou stoppen met boksen. Zijn fans geloofden het niet, maar het lijkt erop dat de 36-jarige druk bezig is met andere zaken.

Het was namelijk groot feest bij Fury. Hij en zijn vrouw hebben namelijk alles uit de kast gehaald om de zestigste verjaardag van vader Johny Fury te vieren. John, die zijn zoon tijdens bijna al zijn belangrijkste gevechten heeft gesteund, blaast vandaag 60 kaarsjes uit en kreeg een mooi cadeau van de Gypsy King en zijn vrouw Paris.

Groot feest

Tyson en Paris organiseerden een groot evenement, en hoewel Paris benadrukte dat het allemaal last minute was geregeld, werd er duidelijk niet op de kosten bespaard. Voor alle gasten was er een buffet verzorgd en natuurlijk kon een chocoladefontein niet ontbreken.

Paris plaatste enkele foto’s en video's van het feest op Instagram, waarop te zien is hoe John verrast wordt wanneer hij een stille, drukke zaal binnenloopt, waarna de gasten uit volle borst beginnen te zingen om hem een gelukkige verjaardag te wensen.

Er was een livezangeres ingehuurd, die door Paris werd gefilmd terwijl ze Amy Winehouse’s klassieker Valerie ging zingen. Daarna nam John de microfoon om iedereen te bedanken dat ze zijn verjaardag met hem kwamen vieren.

Terugkeer?

Dit grote feest was wellicht een fijne afleiding voor de Gypsy King. Veel mensen specularen namelijk over zijn terugkeer. Hij kondigde in januari zijn pensioen aan, nadat hij de maand daarvoor zijn tweede nederlaag leed tegen Oleksandr Usyk.

Fans geloofden echter niet dat hij echt met pensioen zou gaan. Dit was namelijk niet de eerste keer dat hij aangaf te stoppen. Sterker nog, hij deed dat ook al in 2013, 2017 en 2022. 'Zie je in zes maanden, maat', reageerde iemand destijds al op zijn aankondiging.

Echter, als we Fury mogen geloven, is het echt klaar geweest. Zo plaatste hij recentelijk nog een foto op Instagram. 'Het is nu tijd om vader te zijn', schreef hij erbij.

De tijd doet het dus leren of de Gypsy King toch weer zijn bokshandschoenen aantrekt.