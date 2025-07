Voormalig onbetwist wereldkampioen in het lichtweltergewicht, Josh Taylor, hangt zijn bokshandschoenen aan de wilgen vanwege een oogblessure. De 34-jarige Schotse topbokser verlaat de ring na 22 professionele gevechten, waarvan hij er 19 won.

Als amateurbokser kwalificeerde Taylor zich voor de Olympische Spelen van 2012 en werd hij kampioen van de Verenigde Naties. Hij versloeg onder andere grote namen als Jack Catterall, Regis Prograis en José Ramírez. “Het is geen makkelijke post om te delen, mensen, maar op advies van mijn artsen is het helaas noodzakelijk”, schreef Taylor op zijn sociale media.

'Ik riskeer mijn zicht te verliezen'

“Zoals eerder gemeld, heb ik een terugkerend oogprobleem, wat betekent dat ik nu een punt achter mijn carrière moet zetten. Anders riskeer ik mijn zicht te verliezen. Hoewel de vechter in mij altijd wil blijven boksen, weet ik dat ik naar de medische specialisten moet luisteren om mezelf te beschermen. Dit is zeker niet hoe ik wilde stoppen, maar ik moet de artsen en de mensen om me heen vertrouwen. Ik ben maar een jongen uit Schotland die de top van de sport heeft bereikt. Dat had ik nooit kunnen doen zonder de steun van velen, zowel groot als klein..."

'Jullie steun heeft altijd alles voor me betekend'

Hij bedankt ook meteen al zijn fans. "Allereerst kan ik jullie, de fans, niet genoeg bedanken. Jullie hebben altijd alles gegeven, jullie zuurverdiende geld uitgegeven om mij te zien vechten. Jullie support heeft altijd alles voor me betekend en ik heb het nooit als vanzelfsprekend beschouwd. Ik weet dat het Britse boksen, en met name het Schotse boksen, in een spannende fase zit, met de focus op het opleiden van de volgende generatie wereldkampioenen. Nu is het tijd om terug te blikken op mijn carrière en uit te kijken naar wat de toekomst brengt.”

Vervelende oogblessure

Tienduizenden fans en collega's lieten meteen na het bericht hun verrassing en steun blijken onder de post van Taylor. Ze noemen hem allemaal een 'echte legende' en bedanken hem voor de spectaculaire gevechten die hij liet zien. "Het einde van een tijdperk", noemt Taylor het zelf. Hij liep de vreselijke oogblessure al in 2019 op tijdens een gevecht tegen Regis Prograis. Hij bleef daarna maar last houden van dubbel zicht en andere problemen. Zelfs een operatie bleek maar een beetje op te lossen van de klachten.