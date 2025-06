In Berlijn is de bokser Abu Yusupov (39) doodgestoken. Zijn overlijden is bevestigd door de boksbond World Boxing Council. Hij vocht vooral wedstrijden in Duitsland.

Yusupov, geboren in Tsjetsjenië, had als bijnaam 'Der Wolf'. Hij was actief in de categorie middengwicht en supermiddengewicht. Zijn record was 9-0-1 (negen zeges, nul nederlagen, eenmaal onbeslist). Eerder in de week was er in de hoofdstad van Berlijn een conflict tussen Yusupov en een groep andere mensen. Dat liep heftig uit de hand.

De bokser werd gestoken in zijn nek, nabij het treinstation Gesundbrunnen. De politie kawm ter plekke, waarna werd getracht Yusupov te reanimeren. Een ziekenwagen bracht hem vervoglens naar een ziekenhuis. Daar bezweek hij aan zijn verwondingen.

WBC

De bond WBC schrijft op zijn site: "WBC rouwt om het overlijden van Abu Yusupov. De ongeslagen Tsjetsjeense bokser Abu Yusupov (9-0-1), 39 jaar oud, is dodelijk neergestoken in Berlijn, Duitsland. In zijn meest recente gevecht afgelopen januari versloeg hij Giorgi Kandelaki op punten. Abu laat een vrouw en drie jonge kinderen achter."

"Zijn verhaal van doorzettingsvermogen en liefde voor de bokssport zal voor altijd in onze sportgeschiedenis gegrift staan. De hele WBC-familie en haar president, Mauricio Sulaiman, betuigen hun diepste medeleven aan Abu’s familie en vrienden in deze moeilijke tijd."

Eerder in de week was er droevig nieuws over een andere, nog jonge vechtsporter. Alex Eastwood maakte op jonge leeftijd naam als kickbokser in het Verenigd Koninkrijk. Het werd door een enkeling zelfs al getipt als toekomstig atleet van Team GB. Maar zover kwam het nooit, door een controversieel gevecht. Een jaar na de tragische gebeurtenis is de rechtszaak bezig, waar zijn vader hem eert.

De tiener werd na dat gevecht met spoed naar het ziekenhuis gebracht nadat hij tijdens een niet-goedgekeurde wedstrijd in een kickboksschool in Wigan flauwviel. Het is bekend dat als de wedstrijd door de kickboksautoriteiten was goedgekeurd, Eastwood niet tegen zijn tegenstander had mogen vechten. Een CT-scan in het ziekenhuis wees uit dat hij een hersenbloeding had gehad.