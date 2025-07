Topbokser Gervonta Davis alwéér opgepakt na nieuw misdrijf

Topbokser Gervonta Davis is op vrijdagochtend gearresteerd op verdenking van mishandeling. Hij zou zijn ex-vriendin hebben aangevallen op vaderdag.

Volgens een politierapport wordt de ongeslagen WBA-kampioen lichtgewicht beschuldigd van het aanvallen van zijn ex-vriendin voor haar huis in Doral op 15 juni (via BoxingScene). Davis werd in de vroege ochtenduren van vrijdag opgespoord via een kentekenplaatherkenningssysteem, waarna hij werd aangehouden en gearresteerd.

Volgens het rapport ging de 30-jarige Davis naar het huis van het vermeende slachtoffer om hun twee kinderen op te halen voor vaderdag. De ontmoeting ontaardde eerst in een woordenwisseling en vervolgens in fysiek geweld.

Verwonding

In het rapport staat verder dat Davis het vermeende slachtoffer vroeg om de kinderen uit zijn auto te halen, waarna hij haar in haar nek en in haar gezicht sloeg. De vrouw liep hierbij een kleine verwonding aan haar lip op.

De moeder van het slachtoffer, die tijdens het incident in huis was, ontving een sms'je van haar dochter waarin ze beweerde te zijn aangevallen. De moeder probeerde de rest van het incident op te nemen. Op de opname is te zien hoe Davis een klein doosje in de richting van zijn ex-vriendin gooit.

Niet de eerste keer

Dit is niet de eerste keer dat Davis is gearresteerd op verdenking van mishandeling. Zo werd hij eerder aangeklaagd voor mishandling van zijn ex-vriendin in februari 2020. Ook werd de bokser in december 2022 opgepakt omdat hij een andere vrouw had geslagen.

De bokser heeft het in november 2020 ook erg bont gemaakt. Hij veroorzaakte een verkeersongeluk waarbij vier mensen gewond raakten, waaronder een zwangere vrouw. In plaats van stoppen, reed hij door. Naar aanleiding van dit incident kreeg Davis maar liefst veertien aanklachten aan zijn broek.