Jake Paul swingt samen met Jutta Leerdam op grappig opkomstnummer van Gervonta Davis

Jake Paul en Jutta Leerdam hebben zaterdagavond gezellig samen naar het boksen gekeken. De Amerikaanse knokker gooide er zelf nog wat dansmoves uit bij de opkomst van een bokser.

Terwijl Paul op het puntje van de bank naar de opkomst van Gervonta Davis, ligt Leerdam languit achter haar vriend. De bokser kwam zaterdagavond op met de bekende intro van de serie Ghostbusters. Dat nummer kon Paul wel bekoren, want hij swingde zelf ook nog even mee op de bekende klanken van Ray Parker Jr. Leerdam leek het weinig te deren, zij keek rustig naar het scherm waar Davis opkwam.

Gervonta Davis

Gervonta Davis is op dit moment de WBA-kampioen in de lichtgewichtdivisie van het boksen. De Amerikaan met de bijnaam The Tank verdedigde zijn titel zaterdagavond tegen Frank Martin. Dat deed Davis met verve want in de achtste ronde tikte hij zijn tegenstander knockout en claimde de zege. De partij tegen Martin was voor Davis zijn eerste partij in 421 dagen. Zijn laatste partij daarvoor was tegen de veelbesproken bokser Ryan Garcia.

Jake Paul

Paul is zelf nog altijd op zoek naar een tegenstander, nadat zijn partij tegen Mike Tyson uitgesteld is. Er vielen al verschillende namen als mogelijke vervangers zoals Sean O'Malley, Mike Perry en zijn bloedeigen broer Logan Paul. Op 15 november zal Paul alsnog de ring instappen tegen Tyson, of hij daarvoor nog tegen iemand gaat vechten is niet bekend.