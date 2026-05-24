Rico Verhoeven en Oleksandr Usyk vochten zaterdagavond om de eer en de wereldtitel bij de WBC. Maar ook financieel leverde het gevecht flink wat op. Wel verdiende de Nederlander een stuk minder dan zijn Oekraïnse opponent. En dat lag niet aan de uitslag.

In het historische Egypte, nabij de piramides van Gizeh, vocht Rico Verhoeven met Oleksandr Usyk uit wie de nieuwe wereldkampioen boksen wordt bij de WBC. Nagenoeg de hele vechtsportwereld verwachtte een overwinning van de Oekraïner, maar daar wilde zijn Nederlandse tegenstander vooraf niks van weten.

'Nooit zoveel verdiend'

De 37-jarige Verhoeven was in aanloop naar het gevecht vooral erg mysterieus over het prijzengeld. "Ik mag zeker niet klagen, maar we zeggen daar niets over", vertelde hij enige tijd geleden. "Als kickbokser heb ik nooit zoveel verdiend." De Brabander maakte duidelijk dat hij het zeker niet voor het geld deed, daar hij een nog lucratiever aanbod eerder al had afgeslagen.

Zo lag een bokswedstrijd tegen Anthony Joshua ook al eens in het verschiet, totdat de Brit een ernstig ongeluk kreeg. Verder deden ook Jake Paul en zijn organisatie Most Valuable Promotionshem een aanbod. Dat betrof een MMA-gevecht tegen Francis Ngannou en had nog veel meer opgeleverd, maar Verhoeven is naar eigen zeggen 'een man van zijn woord'. Zodoende stapte hij dus in de ring tegen Usyk, al levert ook dat een miljoenenbedrag op.

Prijzengeld Verhoeven en Usyk

Diverse internationale media maakten bekend dat er voor Verhoeven een behoorlijk geldbedrag klaarlag. De Nederlander strijkt een cheque met een waarde tussen de 15 en 20 miljoen euro op. Niet gek voor het boksen van één partij. Voor Usyk ligt er overigens een veel hoger bedrag klaar.

Als ongeslagen wereldkampioen bij liefst drie boksbonden verdient de Oekraïense grootheid een stuk meer dan Verhoeven, vooral aangezien de Nederlander 'slechts' de uitdager is. Usyk kan na het gevecht rekenen op een duizelingwekkend bedrag van om en nabij de 100 miljoen euro. Beide vechters zitten er na hun lange carrière overigens sowieso al warmpjes bij.

Nederlaag Verhoeven

De zege ging in de nacht van zaterdag op zondag uiteindelijk naar Usyk, maar daar is Verhoeven het niet mee eens. De scheidsrechter maakte in de elfde ronde, tot ongeloof van vrijwel iedereen, een einde aan de partij vanwege een technische KO. Het laatste woord is er echter nog niet over gezegd, omdat Verhoeven en zijn team officieel beroep aantekenen tegen de uitslag.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover