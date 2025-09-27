Glory-zwaargewicht Jamal Ben Saddik lijkt zijn verlies tegen Levi Rigters achter zich te hebben gelaten. De kickbokser richt zich voorlopig niet op het canvas, maar op het witte doek: hij maakt zijn acteerdebuut in een nieuwe film. Daarmee treedt hij in de voetsporen van zijn rivaal Rico Verhoeven.

Het Glory-zwaargewicht zal te zien zijn in de nieuwe Nederlandse actiethriller Paradijs. Daarin speelt Ben Saddik niet samen met de minste acteurs. Hij speelt de rechterhand van Mocro Maffia-acteur en bedenker Achmed Akkabi. De thriller gaat over Suleyman (gespeeld door Mocro Maffia-acteur Said Boumazoughe), die na een celstraf van zeven jaar terugkeert naar zijn ouderlijk appartementengebouw; Paradijs.

Zijn zieke moeder woont daar nog steeds, maar wordt geteisterd door een bendeleider (Achmed Akkabi) en zijn rechterhand (Jamal Ben Saddik). Ook zijn er rollen weggelegd voor actrice Imanuelle Grives en zangeres Numidia El Morabet, die eerder de kickbokser eerder live toezong in de RTM Stage in Ahoy tijdens zijn rentree bij Glory afgelopen februari.

Glory

Een maand geleden kende Ben Saddik een pijnlijke nederlaag bij Glory. Het zwaargewicht nam voor de tweede keer deel aan het toernooi Last Heavyweight Standing, nadat hij eerder geblesseerd moest aftaaien tijdens de eerste ronde van een gevecht tegen Fransman Sofian Laïdouni. In augustus kreeg Ben Saddik een tweede kans tegen Levi Rigters, die terugkeerde na een schouderblessure.

In de derde ronde van de partij trapte Rigters Ben Saddik echter naar het canvas na een rake spinning back kick op de lever van laatstgenoemde. Richters won via knock-out en het toernooi voor Ben Saddik was ten einde. Een harde klap voor de Marokkaans-Belgische kickbokser, die na een eerdere winst in het toernooi tijdens een persconferentie van Glory vertelde dat het winnen van het prestigieuze toernooi voor hem meer zou betekenen dan de wereldtitel.

Voorlopig houdt Ben Saddik zich even met hele andere dingen bezig dan kickboksen. Filmdistributeur Independent Films meldt dat de actiethriller is vanaf 17 september 2026 te zien zal zijn in de bioscoop. 'Dankbaar voor het maken van mijn filmdebuut', laat Ben Saddik weten in een reactie op Instagram.