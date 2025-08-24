Levi Rigters stal zaterdagavond de show in Ahoy tijdens Glory 103. Met een vernietigende spinning back kick op de lever velde hij zwaargewicht Jamal Ben Saddik en liet hij het Rotterdamse publiek ontploffen. Toch kreeg zijn glorieavond een onverwacht vervolg buiten de ring.

De adrenaline van Ahoy was nog nauwelijks gezakt toen Rigters onderweg naar huis in de problemen kwam. Samen met zijn trainer reed hij in de nacht richting Abcoude (waar zijn moeder woont), maar bij de ring van Utrecht ging het mis: de tank was leeg. In plaats van luid applaus wachtte hem een plek op de vluchtstrook van de A2.

De man die het publiek trakteerde op een brute knock-out stond uiteindelijk ruim een uur stil voordat de ANWB hem weer op weg hielp. Het contrast met de euforie van eerder die avond kon niet groter zijn. "We dachten dat we het wel zouden redden, niet dus", zei hij droogjes tegen De Telegraaf. Voor voorbijrazende automobilisten moet het een vreemd gezicht zijn geweest: de man van de avond, nu wachtend langs de snelweg.

Knock-out van het jaar?

Dat incident neemt niets weg van wat Rigters eerder die avond liet zien. In de derde ronde haalde hij vernietigend uit met zijn spinning back kick, precies zoals hij met zijn trainers had voorbereid. Ben Saddik zakte ineen en bleef liggen. Het publiek ontplofte en de beelden gingen razendsnel de wereld over. Voor veel fans was het dé trap van het jaar en de enige echte knock-out van Glory 103.

De spectaculaire finish leverde Rigters bovendien een extra beloning op. Glory kent dit seizoen een bonuspool van 550.000 dollar voor de meest indrukwekkende knock-outs en finishes. Hoe groot zijn deel precies is, wordt niet bekendgemaakt, maar zeker is dat de Nederlander er flink aan overhoudt. Het totale prijzengeld van het Last Heavyweight Standing-toernooi ligt boven de miljoen dollar.

Route richting Rico Verhoeven

Na die onverwachte nacht kan Rigters de blik alweer vooruit richten. In oktober wacht de Rus Asadulla Nasipov, de volgende halte in het Last Heavyweight Standing-toernooi. Als hij ook die partij wint, ligt in december mogelijk een nieuwe clash met Rico Verhoeven in het verschiet.