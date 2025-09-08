Rico Verhoeven is begonnen aan de bouw van zijn nieuwe huis. Dat maakt de kickbokser, samen met Naomy van Beem, zijn verloofde, bekend op Instagram.

De plannen voor de bouw van zijn droomvilla hingen al tijden in de lucht, maar maandag ging de eerste paal in de grond. "Vandaag zijn we eindelijk begonnen", deelt de dolenthousiaste kickbokser in een video op Instagram. "Dit is de eerste, let's go!", zegt hij, terwijl op de achtergrond te zien is dat de eerste paal de grond in gaat.

Luxe villa

Het zwaargewicht nam zelf ook even plaats in de funderingsmachine voor een leuk kiekje ter herinnering aan de bijzondere dag, maar het echte werk laat hij aan professionals over. De grote villa die hij bouwt wordt van alle gemakken voorzien. Zo krijgt de Glory-kampioen een garage, zwembad, jacuzzi en eethoek met open haard op zijn terrein.

Verhoeven bouwt zijn droomhuis samen met Van Beem. Verhoeven vroeg haar in juli 2024 ten huwelijk. Hun liefde werd bekend in 2021, amper een jaar na zijn scheiding met toenmalige vrouw Jacky Duchenne. Ze is sportief en heeft haar eigen fitnessbedrijf: NVB Fitness waar ze personal training geeft. Eerder deelde het zwaargewicht al beelden waarop te zien was hoe het paleis eruit zou komen te zien.

Kosten

Zijn volgers waren laaiend enthousiast na het zien van de beelden. 'Wat is ie lekker normaal gebleven eh, love', reageerde topschaatser en goede vriend Kjeld Nuis lachend. 'Een droom die werkelijkheid wordt', schreef een andere volger. Het project mag dan ook flink wat geld kosten, maar met het prijzengeld dat het zwaargewicht recentelijk kreeg nadat hij opnieuw zijn wereldtitel verdedigde, kan de wereldkampioen er voorlopig weer tegenaan.

Gevechten en prijzengeld

Verhoeven krijgt naar verluidt 200.000 euro voor reguliere gevechten. Maar tegen Artem Vakhitov tijdens Glory 100 stond zijn wereldtitel op het spel, waardoor het prijzengeld stijgt. De Nederlandse kickbokser verdiende een half miljoen euro, en daar komen nog bonussen bovenop. Bovendien vecht Verhoeven meestal twee keer per jaar om de wereldtitel en komt hij nauwelijks in actie voor een regulier gevecht.