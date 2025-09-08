Rico Verhoeven heeft een uitdaging bedacht voor zijn volgers op Instagram. De uitdaging bestaat uit een korte maar intense workout, waarbij push-ups worden gecombineerd met het heffen van de benen en armen.

Afgelopen juni kwam de kickbokser voor het laatst in actie in de ring, maar stilzitten doet de de kickbokser sinds zijn laatste wedstrijd niet. Het zwaargewicht traint hard in aanloop naar zijn volgende gevecht, deze is nog niet officieel aangekondigd, maar zal vermoedelijk in december plaatsvinden tijdens een nieuwe editie van Glory Collision.

Challenge

Terwijl de kickbokser zo'n beetje dagelijks traint om zijn fitheid te behouden, heeft hij een manier bedacht om zijn volgers met hem mee te laten doen. Op Instagram deelt Verhoeven beelden van een 'push-up challenge', waarbij hij op de maat van het nummer How We Do van 50 Cent push-ups doet, terwijl hij tussendoor zijn benen en armen om de beurt heft.

Zijn volgers reageren enthousiast op de uitdaging. Om hen wat extra te motiveren, deelt de kickbokser ook een aantal video's van volgers die de uitdaging volbracht hebben.

Glory

In juni kwam het zwaargewicht voor het laatst in actie bij Glory. Toen nam hij het tijdens het jubileumevenement Glory 100 op tegen Artem Vakhitov, de voormalige kampioen in de lichtzwaargewicht-divisie van Glory, één gewichtsklasse lager dan het zwaargewicht. Verhoeven domineerde zijn Russische tegenstander vijf ronden en liet daarmee zien nog altijd ongenaakbaar te zijn.

Wanneer de Nederlander weer in actie komt, is voor alsnog niet bekend. Al wordt er online veel gespeculeerd over een titelgevecht in december tegen de winnaar van het zwaargewicht-toernooi Last Heavyweight Standing. Ondertussen heeft Glory een nieuw titelgevecht aangekondigd in de gewichtsklasse onder die van Verhoeven. Tarik Khbabez, de voormalig kampioen in de lichtzwaargewicht-divisie, zal het opnemen tegen publiekslieveling Bahram Rajabzadeh voor de titel.

Khbabez was eerder titelhouder in de divisie, maar verloor deze aan Sergej Maslobojev tijdens Glory 100. Laatstgenoemde moest zijn titel echter onlangs inleveren vanwege een dopingschandaal, waardoor de titel weer voor het oprapen ligt in de divisie.