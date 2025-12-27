Topkickbokser Rico Verhoeven stopte onlangs bij Glory en oriënteert zich op carrière binnen een nieuwe vechtsport. Voordat hij mogelijk weer de ring in stapt, is hij eerst flink uit zijn bol gegaan tijdens een kerstdiner met onder anderen DJ Martin Garrix.

Onlangs maakte Verhoeven bekend afstand te doen van zijn troon bij Glory, waardoor de wereldtitel in het zwaargewicht vacant werd. In februari zal duidelijk worden wie de nieuwe kampioen wordt in de gewichtsklasse. Verhoeven maakte direct duidelijk verder te zullen gaan met vechtsport.

Na geruchten over een mogelijke partij tegen Anthony Joshua - die vorige week Jake Paul knock-out sloeg - leek de Nederlander zijn zinnen te hebben gezet op boksen, maar of het gevecht er daadwerkelijk zal komen is nog onduidelijk. Joshua lijkt het vooral graag op te willen nemen tegen Tyson Fury, die hij direct na zijn zege op Paul uitdaagde.

Vrije tijd

Eerder werd Verhoeven gelinkt aan een mogelijke overstap naar de UFC. Voor alsnog blijft het onduidelijk binnen welke sport(en) de toekomst van het zwaargewicht ligt. In de tussentijd geniet The King of Kickboxing nog even van zijn rust en vrije momenten.

De vrije tijd kwam goed uit tijdens Kerstmis, want naast familiemomenten stond er een kerstdiner op de planning met zijn vrienden, onder wie Joseph Klibansky en Martin Garrix. Op foto's die Verhoeven op Instagram deelt is er echter weinig van een diner te zien. Het zwaargewicht heeft de grootste lol met zijn vrienden achter de draaitafel, waar Martin Garrix aan de knoppen zit. 'Wat een kerstdiner was dit', schrijft Verhoeven bij de foto's.

De koning

Jarenlang was Verhoeven onverslaanbaar bij Glory. Badr Hari, Levi Rigters, Jamal Ben Saddik en andere zwaargewichten deden tevergeefse pogingen om Verhoeven van zijn troon te stoten. Sommigen zelfs meerdere keren.

In februari 2026 zal duidelijk worden wie de titel in bezit krijgt tijdens de finale van het zwaargewichttoernooi Last Heavyweight Standing. Kanshebbers zijn onder anderen Nico Horta, Sofian Laïdouni en Mory Kromah.