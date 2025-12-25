Niet Rico Verhoeven maar Tyson Fury lijkt toch echt de nieuwe tegenstander van Anthony Joshua te worden. De Britse bokser daagde de Gipsy King uit na zijn knock-out-zege op Jake Paul en hij lijkt zijn zin te gaan krijgen.

Joshua won vorige week op knock-out van de verloofde van Jutta Leerdam. In de eerste vijf rondes hield hij Paul nog in leven, maar in ronde zes was het klaar en sloeg hij hem tegen de vlakte. Direct daarna vroeg Joshua in een vol Kaseya Center in Miami om Fury als volgende tegenstander. De twee Britse zwaargewichten staan allebei al langer aan de top van de bokswereld, maar ze vochten nog nooit tegen elkaar. Nu voor beide heren de titel voorlopig uit zicht is, lijkt het ook de ideale timing.

Frank Warren

Ook bokspromotor Frank Warren denkt dat het het ideale moment is voor Fury vs Joshua. Ook omdat eerstgenoemde een comeback gaat maken. De kans is echter groot dat het voor beide heren niet hun eerstkomende gevecht zal worden, aldus Warren. Fury is op dit moment nog op vakantie en dus lijkt het voor hem niet mogelijk om in februari alweer te vechten, terwijl Joshua dit wel wil. Fury lijkt in april een tegenstander te krijgen, Joshua in februari en vervolgens is de kans groot dat beide zwaargewichten in de zomer van 2026 tegen elkaar komen te staan in het Britse stadion Wembley.

Daarmee lijkt een partij met Verhoeven definitief van de baan voor Joshua. De Brit werd gelinkt aan een partij met de Nederlander nadat de zwaargewichtkampioen stopte bij Glory. Verhoeven leek ook open te staan voor de wedstrijd, maar voor de King of Kickboxing zijn ook nog genoeg andere kansen. Zo is inmiddels bekend dat hij een aanbod van MMA-organisatie UFC in beraad heeft.

Jake Paul

Warren liet ook nog zijn licht schijnen op het gevecht tussen Paul en Joshua en hij geeft vooral de verloofde van Leerdam zijn complimenten. "Jake is een hele dappere vechter, maar iedereen met enig verstand van vechten, wist dat het zo ging aflopen. Joshua is te groot en te krachtig. Maar ik kijk niet naar dit gevecht om te weten wat Tyson Fury tegen hem kan doen. Na zijn twee verliespartijen tegen Oleksandr Usyk is hij er een jaar uitgeweest, maar hij is niet voor niets een van de beste vechters ter wereld."