Jos Verhoeven, de vader van wereldkampioen Rico Verhoeven, zou maandag 65 jaar geworden zijn. De vader van de wereldkampioen van Glory overleed in 2017 aan de gevolgen van alzheimer. Op Instagram staat de kickbokser stil bij de beladen dag.

Eerder dit jaar vertelde Verhoeven al eens over zijn lastige jeugd en relatie met zijn vader en moeder. Onder andere bij De Klassenavond (SBS6) en De valse start van (VPRO) vertelde hij over vervelende gebeurtenissen in zijn jonge jaren. Verhoevens moeder kampte met een drank- en drugsverslaving, waardoor zij de opvoeding lastig aankon en de kleine Verhoeven vaak naar zijn vader stuurde.

Elke dag naar de sportschool

Ook tussen het zwaargewicht en zijn vader boterde het niet altijd. Verhoeven senior deed er alles aan om van de kleine Verhoeven een kickbokskampioen te maken en stuurde hem daarom elke dag naar de sportschool. Voor de jonge Rico was dat niet altijd even prettig. Uiteindelijk besloot hij met zijn vader te breken als trainer, iets wat zijn vader moeilijk kon accepteren en wat hun band niet ten goede kwam.

'Altijd in mijn hart'

Uiteindelijk verbroederden het Glory-zwaargewicht en zijn vader weer. Zijn vader overleed bijna acht jaar geleden. Maandag zou hij 65 jaar geworden zijn. Op Instagram staat Verhoeven stil bij de beladen dag aan de hand van ontroerende foto's van hem en zijn vader in hun jongere jaren.

Steun

'Ik had deze dag heel graag samen gevierd. Je bent altijd in mijn hart. Ik mis je, pap. Opdat we elkaar weer zullen ontmoeten', schrijft de kickbokser bij het emotionele bericht. In de reacties kan hij dan ook rekenen op veel steun van zijn volgers. Onder meer topschaatser Kjeld Nuis betuigt zijn steun middels een hartje. 'Je lijkt veel op je vader. Gefeliciteerd met je pa. Hij is sowieso trots op je' schrijft een andere volger.