Een zeer opmerkelijk incident vanuit de bokswereld. Onlangs kroonde Carlos Ulberg zich tot wereldkampioen bij de zwaargewichten in de UFC. Dat moest natuurlijk goed gevierd worden. Alleen kreeg hij een dag later een wel heel groot probleem. Hij is namelijk zijn kampioenschapsriem 'kwijtgeraakt'.

Het feest was groot bij de Nieuw-Zeelandse MMA-vechter Carlos Ulberg. Hij behaalde de wereldtitel bij de zwaargewichten in de UFC door de Tsjechische Jiri Prochazka te verslaan. Daarvoor kreeg hij uiteraard een bijpassende kampioenschapsriem, die bovendien bijna volledig goud was. Maar waar die riem inmiddels nu is, weet niemand.

Kampioenschapsriem

"Ik ben hem kwijt", vertelt Ulberg in een interview met Fox Sports Australia. "Het gebeurde na een avondje flink feesten met vrienden." Dat avondje stappen is dus behoorlijk uit de hand gelopen, zo lijkt het.

"Ik was niet van plan om te drinken na het behalen van de overwinning, maar van het een kwam het ander", vervolgt de 35-jarige kooivechter. "Na één drankje volgden er snel meer. Ik heb een grote vriendengroep in Miami, later op de avond hebben we daar nog nachtclubs bezocht. Daarna zijn we teruggegaan naar het appartement naar één van mijn vrienden, ik hoop dat de riem daar nog ligt."

Hoe iemand een dusdanig groot voorwerp kwijt kan raken als een kampioenschapsriem is nog maar de vraag. Maar een goed aantal borrels kan er natuurlijk voor zorgen dat de visie van de Nieuw-Zeelander niet meer helemaal helder was. Bovendien had Ulberg nog een andere goede reden om eens flink door te zakken.

Zware blessure

Ook al won Ulberg het gevecht op een glansrijke manier, het kreeg wel een vervelend staartje voor hem. Hij raakte namelijk geblesseerd aan zijn knie. Op het oog leek het bovendien om een serieuze blessure te gaan. Desondanks was hij zijn Tsjechische opponent te sterk af. Het leverde sowieso bijzondere beelden op van een hinkende Ulberg die zijn tegenstander knock-out slaat.

De komende tijd zal de Nieuw-Zeelander nog in de Verenigde Staten blijven om diverse scans te ondergaan aan zijn pijnlijke knie. Daarna zal hij beginnen aan de terugtocht naar zijn thuisland. Of hij dan inmiddels weer zijn kampioenschapsring in eigen bezit heeft, moet de tijd gaan uitwijzen.