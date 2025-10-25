Conor McGregor is gered door zijn 'spirituele reis'. Dat vertelt de Ierse vechter op de persconferentie van het nieuwste Bare Knuckle FC-evenement. De Ier zou in het geloof een nieuwe levensweg hebben gevonden.

McGregor stapte in de zomer van 2021 voor de laatste keer in de UFC-kooi voor zijn verlies tegen Dustin Poirier. Sindsdien gonst het van de geruchten rond een terugkeer van de Ierse vechter. McGregor herstelde van zijn gebroken been die hij opliep in zijn laatste partij en hij deed mee aan het seizoen van The Ultimate Fighter. Als coach van het programma zou hij het traditioneel gezien opnemen tegen zijn opponent Michael Chandler, maar die partij kwam er nog niet.

De terugkeer van McGregor werd geboekt voor UFC 303 in juli 2024, maar toen moest de Ier zich teugtrekken met een gebroken teen. Sindsdien kwam hij in het ene schandaal na het andere terecht. McGregor werd gefilmd terwijl hij vreemd ging, hij sloeg een man knockout in een nachtclub in Ibiza en leek veel meer bezig met feesten dan met trainen. Tot nu, want vrijdag vertelde de geschorste vechter dat hij is 'gered'.

'Spirituele reis'

Op de persconferentie van BKFC gaf McGregor tekst en uitleg. "Ik ben op een spirituele reis gegaan en ik ben gered. Ik ben genezen. God stippelt de weg voor mij uit, net als hij doet voor iedereen. Er is een hogere macht en ik leef mijn leven bij zijn woord." McGregor lijkt zich dus gevonden te hebben in het geloof en zijn feestende leven achter zich te hebben gelaten.

"De wereld gaat iets heel erg moois beleven. Ik heb heel veel zin om terug te keren naar wie ik echt ben. Het vonkje wilskracht dat ooit in mijn hart zat, is nu een brullend verlangen. Ik ga nu volledig voor mijn terugkeer en van binnen weet ik dat ik er klaar voor ben", vertelt de vader van vier kinderen op de persconferentie van het evenement waar hij zelf geldschieter van is.