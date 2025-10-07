Conor McGregor heeft het weer flink bont gemaakt. De Ierse MMA-vechter moet anderhalf jaar op de blaren zitten, omdat hij binnen twaalf maanden drie dopingtests miste. Gelukkig voor hem is de schorsing met terugwerkende kracht ingegaan en is de straf daardoor een stuk korter.

UFC heeft dinsdag bekendgemaakt dat de Ierse vechter McGregor voor achttien maanden is geschorst. De reden? Hij miste binnen twaalf maanden maar liefst drie dopingtests. De eerste keer dat de beruchte McGregor niet verscheen voor een verplichte controle was op 13 juni 2024. Daarna liet hij ook de tests van 19 en 20 september van dat zelfde jaar schieten.

Opvallend is dat zijn schorsing met terugwerkende kracht ingaat, vanaf de laatste gemiste testdatum. Dit betekent dat we de controversiële Ier pas op 20 maart 2026 weer in de octagon zullen zien. Een lange, gedwongen pauze voor de vechtlegende.

Gevecht bij het Witte Huis

Overigens zou McGregor volgend jaar vechten in het Witte Huis, tijdens een UFC-evenement in Washington. Aangezien dat gevecht op 14 juni 2026 - de tachtigste verjaardag van de Amerikaanse president Donald Trump - zal plaatsvinden, loopt Notorious geen gevecht mis.

McGregor claimde zelf dat er zal worden gevochten in de tuin van het Witte Huis, maar UFC-baas Dana White ontkent dat vooralsnog. Hij zegt dat er nog geen deal ligt.

Enorm lange afwezigheid

McGregor vocht zijn laatste partij meer dan vier jaar geleden. Met deze schorsing erbij, komt zijn totale afwezigheid op meer dan vijf jaar. Een ongekende periode van inactiviteit voor de voormalig kampioen.

De 37-jarige voormalig wereldkampioen komt zéér vaak in het nieuws door zaken die niks met MMA te maken hebben. Zo stelde McGregor zich voor een bepaalde tijd verkiesbaar als president van Ierland en werd hij beschuldigd van verkrachting. Hij moest 248.000 euro betalen aan het slachtoffer.