Bij Vandaag Inside was vrijdag topvechtsporter Rico Verhoeven te gast. De meervoudig kickbokskampioen gaat zijn geluk beproeven in het boksen. Daarover wilden de VI-mannen uiteraard meer weten.

Verhoeven staat na zijn vertrek bij kickboksbond Glory voor het grootste gevecht uit zijn carrière. Op 23 mei neemt hij het op tegen wereldkampioen boksen Oleksandr Usyk. Dat is de start van een nieuw avontuur voor Verhoeven, die zijn oude liefde definitief vaarwel zegt.

Jamal Ben Saddik

In het begin van het gesprek merkt Renè van der Gijp op dat hij 'die Belg' een leuke bokser vindt. "Een leuke jongen, komt goed uit zijn woorden. Zit hij nu vast?". Daarmee doelt hij op Jamal Ben Saddik, waarmee Verhoeven al jarenlang bonje heeft. Ben Saddik zit inderdaad in de juridische problemen. Verhoeven wil er verder geen woorden aan vuil maken.

Verhoeven vergelijkt zijn gevecht met de Rumble in the Jungle, oftewel het boksgevecht tussen George Foreman en Muhammad Ali in 1951 te Congo. Bang is hij niet voor Usyk. "Dit is wat ik doe. Voor mij is hij gewoon een man met twee armen en twee benen."

Onmogelijk

Johan Derksen vindt het 'onmogelijk' om van een erkend en groot bokskampioen als Usyk te winnen. Verhoeven ziet het anders, gezien hij ook al jarenlang bokst, al was het niet in wedstrijdvorm. "Ik ga het ongelijk bewijzen", zegt hij ferm.

Verhoeven wil geen mededelingen doen over het geld dat de bokskers opstrijken. "Jullie hoeven geen medelijden met ons te hebben", wil hij kwijt. "Maar dit is wel heel fijn, ja", glundert hij over de geldstromen die hun kant op gaan.

Staredown

In april hadden Usyk en Verhoeven de traditionele staredown, om de onderlinge spanningen wat meer op te voeren. De twee "onbetwiste wereldkampioenen" keken elkaar in Londen ruim twee minuten diep in de ogen, maar bewaarden de rest voor het gevecht op 23 mei tussen de piramides van het Egyptische Gizeh. De 37-jarige Verhoeven torende uit boven de twee jaar oudere Usyk. Hij grijnsde licht, maar de Oekraïner, die van 24 overwinningen er negentien op knock-out won, hield zijn gezicht onverstoorbaar in de plooi.

Verhoeven zei ook dat Usyk natuurlijk neergaat als hij zijn beste slag kan laten neerdalen op de tegenstander. "Hij is een 'opgebouwde cruiserweight' en ik ben een zwaargewicht van nature. Dat is een groot verschil en dat is wat er gaat gebeuren als ik mijn beste slag goed kan afleveren." Usyk was minder spraakzaam. Hij noemde Verhoeven een slechte voorspeller. "We zullen zien", reageerde hij.

