'De feiten liegen er niet om': Donovan Wisse staat op Glory 92 tegen 'onwaardige' tegenstander

Donovan Wisse is al negen gevechten op rij ongeslagen bij Glory en vecht zaterdag tijdens Glory 92 in Rotterdam voor de tiende op rij. Hij is al sinds augustus 2022 de kampioen in het middengewicht en krijgt nu een Zwitser voor zijn kiezen, die het volgens hem niet eens waard is om dit titelgevecht te krijgen. Dat zegt Wisse tegen Sportnieuws.nl-verslaggever Giovanni Tjin.

De Surinaamse kickbokser vecht om zijn titel te verdedigen tegen Ulric Bokeme, toch de nummer één van de middengewichten. Maar volgens Wisse is hij een titelgevecht onwaardig. "Nee, ik vind het eigenlijk niet terecht dat hij dit gevecht heeft gekregen. Maar dat is mijn mening", zegt hij lachend tegen deze site.

'Laten zien dat hij het niet waard is'

Wisse heeft het er mee te doen, want Glory gaf de Zwitser zijn kans in Rotterdam Ahoy. "Hij staat tegenover mij, dus ik moet laten zien dat hij het niet waard is en waarom. De feiten liegen er niet om: op papier ben ik veel beter. Ik moet mijn ding doen en laten zien dat ik beter ben."

'Dat maakt mij divers en beter dan de rest'

Al bijna zes jaar ongeslagen in Glory, dat doen weinig kickboksers Wisse na. Wat maakt hem anders dan andere vechters? "Hoe ik me kan aanpassen aan mijn tegenstander, ook tijdens het gevecht. Dat maakt mij beter dan de rest. Ik heb voor het gevecht al een gameplan, maar kan tijdens het gevecht die nog aanpassen. Dat maakt mij divers en zo blijf ik mijn tegenstanders altijd een stapje voor."

Grand Prix

Op 8 juni gaat Wisse ook kijken naar de lichtzwaargewicht Grand Prix bij Glory in Ahoy Rotterdam. Hij heeft daar meer zin in dan de zwaargewicht Grand Prix die begin maart werd gewonnen door Rico Verhoeven. "Die was ook leuk hoor, maar ik ben enthousiaster over de komende Grand Prix. De vechters zijn veel meer aan elkaar gewaagd. Ook de gevechten zullen vuriger zijn. Deze wordt veel leuker."