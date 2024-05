Rico Verhoeven in aanloop naar Glory 92: 'Donovan Wisse is een geweldige vechter'

Zaterdagavond verdedigt wereldkampioen middengewicht Donovan Wisse zijn titel tegen de nummer 1 uitdager Ulric Bokeme. Rico Verhoeven had in een interview lovende woorden voor de Surinaamse kickbokser.

"Wisse is een geweldige vechter, ik houd van zijn stijl", vertelt Rico Verhoeven in een interview met Glory. "Ik geniet ervan hoe hij presteert. Hij is klinisch, slim en niet alleen maar gefocust op iemand het licht uit zijn ogen slaan." Verhoeven ziet in de laatste twee gevechten van de 27-jarige middengewicht kampioen dat hij steeds beter kijkt hoe hij vijf rondes volledig kan domineren. "Ik kijk er graag naar en hij is een perfect voorbeeld en ambassadeur voor het kickboksen."

Rico Verhoeven en Wisse Donovan zijn overigens geen vreemden van elkaar. De kampioenen hebben een aantal keer samen getraind.

Champs find Champs! Glory stars Rico Verhoeven and Donovan Wisse training together for their coming fight on Collision 6 the 4th of november



Kampioen middengewicht

De laatste en enige verloren partij in de professionele kickbokscarrière van Donovan Wisse is alweer bijna zes jaar geleden. Toen verloor de Surinaamse kickbokser op split decision van de Turkse vechter Ertugrul Bayrak. Sinds 2018 is Wisse ongeslagen en sinds 2021 is hij middengewicht kampioen. In totaal heeft de Surinamer 21 professionele kickbokswedstrijden gevochten en twintig daarvan gewonnen, waarvan tien met behulp van knockout.

Kampioen in twee gewichtsklassen

In een interview met Videoland noemt Wisse Bokeme een 'leuke vechter' en ziet hij dat de Congolees voornamelijk gespecialiseerd is in Muay Thai. "Maar het is niet dat hij een dreiging voor mij zal zijn die avond", voegt Wisse eraan toe. "Ik zal zien dat hij niet op mijn level is. Niet cockywise, maar gewoon realistisch".

De enige vechter die het voor elkaar kreeg om wereldkampioen te worden bij Glory in twee verschillende gewichtsklassen tegelijk is Alex Pereira. Wisse vindt dit ook wel interessant en staat ervoor open.

Wie weet zien wij Donovan Wisse binnenkort een gewichtsklasse hoger in de lichtzwaargewicht vechten, en dan kan hij zo maar types zoals Bahram Rajabzadeh tegenkomen die ook in twee gewichtsklassen vecht. Voor nu focust Wisse zich op zijn gevecht van 18 mei tegen Ulric Bokeme.