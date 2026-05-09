Nederland timmert hard aan de weg als boksland. Rico Verhoeven debuteert binnenkort meteen op het allerhoogste podium, met een spectaculaire clash tegen de onbetwiste wereldkampioen Oleksandr Usyk. Gradus Kraus acteert op een wat lager niveau, maar maakt grote stappen. Zaterdagavond komt hij in actie bij Boxing Gladiators in Rotterdam. Lees hieronder waar je naar dat spektakel kijkt.

Kraus is Europees kampioen boksen en liefst tien wedstrijden ongeslagen. Zaterdagavond betreedt de 24-jarige Brabander de ring tegen de Brits Theo Brooks, die eveneens nog geen bokspartij verloor. Toch is het cv van Kraus wat imposanter, hij won vijf duels meer dan zijn tegenstander van vandaag.

Gradus Kraus belooft spektakel

Zaterdagavond betreden ze de ring tegen elkaar in Topsportcentrum Rotterdam. Kraus en Brooks zijn het toetje van de main card. "Ik ga altijd voor spektakel natuurlijk", verzekerde de Nederlander voor de camera van Sportnieuws.nl. "Als ik thuis op de bank zit dan hoop ik ook op een knock-out of een spectaculair gevecht", verklaarde hij.

"Ik ben ook iemand die mensen graag knock-out slaat. De power heb ik en ik hoor veel positieve dingen over mij. Ik denk dat iedereen wel van mijn wedstrijden geniet. Ze zitten altijd op het puntje van hun stoel."

Livestream Boxing Gladiators

Dat zal zaterdagavond tegen Brooks niet anders zijn. Boxing Gladiators is te zien bij Videoland. Vanaf 19.30 uur gaan zij live. Door de populariteit van Kraus is er voor het eerst een gevecht van hem te zien op de streamingdienst. "Dit is de eerste stap. Je moet het natuurlijk ook met atleten doen, waarvan ik er één ben. Ik denk dat ik ook een grote rol speel, maar ook zeker met Boxing Gladiators, want daar heb je het ook aan te danken. Zonder hen kan je ook niet in je eigen land vechten."

Volgens Kraus is er een kantelpunt zichtbaar in Nederland. "Ik denk wel echt dat Nederland een boksland gaat worden. Het is altijd een kickboksland geweest, maar ik denk dat het nu tijd is om te switchen naar het boksen."

Main card Boxing Gladiators

Mike Horn - Cristofer Torres

Elaige Camara - Deevorn Miller

Geraldo Holzken - Octavian Cretu

Tony Jas - Przemyslaw Runowski

Gradus Kraus - Theo Brooks

