Bokser Gradus Kraus denkt dat kijkers op het puntje van hun stoel gaan zitten tijdens zijn gevecht tegen de Brit Theo Brooks. De Europees kampioen keert zaterdag terug in de ring tijdens Boxing Gladiators, gehouden in Topsportcentrum Rotterdam.

Boxing Gladiators keert zaterdag terug met een gevecht tussen Kraus en Brooks. De Nederlander kroonde zich vorig jaar tot Europees kampioen bij zijn organisatie. "Het was zo succesvol dat er nu een tweede evenement is en dat zal bij lange na niet het einde zijn", zegt de bokssensatie tegen Sportnieuws.nl.

Populariteit

Hij tilt de populariteit van het boksen naar hoger niveau in Nederland door deze editie ook samen te werken met Videoland. "Dit is de eerste stap. Je moet het natuurlijk ook met atleten doen, waarvan ik er één ben", zegt Kraus. "Ik denk dat ik ook een grote rol speel, maar ook zeker met Boxing Gladiators, want daar heb je het ook aan te danken. Zonder hen kan je ook niet in je eigen land vechten."

"Ik ben hun zeker dankbaar en ik denk wel echt dat Nederland een boksland gaat worden. Het is altijd een kickboksland geweest, maar ik denk dat het nu tijd is om te switchen naar het boksen", vervolgt hij. Daar draagt ook Rico Verhoeven aan bij. Hij maakt de overstap van kickboksen naar boksen en neemt het binnenkort op tegen Oleksandr Usyk.

Spektakel

Maar het gevecht tussen Kraus en Brooks zal ook zeker de moeite waard zijn om te kijken, belooft de 24-jarige. "Ik ga altijd voor spektakel natuurlijk. Als ik thuis op de bank zit dan hoop ik ook op een knock-out of een spectaculair gevecht", legt hij uit. "Ik ben ook iemand die mensen graag knock-out slaat. De power heb ik en ik hoor veel positieve dingen over mij. Ik denk dat iedereen wel van mijn wedstrijden geniet. Ze zitten altijd op het puntje van hun stoel."

