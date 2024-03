Tyson Fury ziet overweldigende KO van Anthony Joshua: 'Jammer dat ik tegen Usyk moet'

Tyson Fury was vrijdagavond aanwezig bij de spectaculaire match tussen Anthony Joshua en Francis Ngannou. De Engelsman werd na twee rondes al tot winnaar uitgeroepen, na een KO die Ngannou volledig van de wereld stootte. Fury was zichtbaar onder de indruk en blikte vooruit op een mogelijk legendarisch gevecht tussen Joshua en hemzelf.

Ngannou werd in totaal drie keer tegen de grond geslagen door zijn tegenstander. In de tweede ronde ging hij zo hard tegen de vlakte dat het gevecht werd afgeblazen. Over blazen gesproken, Ngannou kreeg van de medische staf extra zuurstof om bij te komen van zijn nederlaag. Tyson Fury, die vorig jaar ook tegenover de Kameroense vechtersbaas stond, keek mee vanuit het publiek. Hij had het een stuk moeilijker tegen Ngannou. Maar wanneer neemt hij het nou eens op tegen Anthony Joshua?

Anthony Joshua deelt spectaculaire knock-out uit aan Francis Ngannou Het duurde twee rondes voor de Britse Anthony Joshua om tegenstander Francis Ngannou tegen de vlakte te slaan. Drie keer dook Ngannou naar de grond na rake klappen van een ontketende AJ, waarna het einde oefening was voor de Kameroense vechtersbaas. Voor Joshua betekent het gevecht een kans om het op te nemen tegen Tyson Fury.

"Om de een of andere reden zat er de afgelopen vijf jaar altijd iets in de weg", zei hij. "Deze keer is dat het wereldkampioenschap zwaargewicht." Fury staat in mei tegenover Oleksandr Usyk voor deze felbegeerde titel. "Dus dat gevecht staat nog steeds op een laag pitje. Dat neemt niet weg dat dit een fantastische prestatie is voor AJ. Jammer genoeg ben ik nu met Usyk bezig." De Gypsy King stapt op 18 mei in de ring tegen de Oekraïense vechter. "Als we daarna allebei nog beschikbaar ben, lets go!"

Fury vs. Ngannou

Op basis van hun gevechten tegen Ngannou zou je denken dat Joshua de betere partij is. "Ik had een sh*t-gevecht tegen Francis", zei Fury. "Dat is geen geheim, dat heb ik ook nooit ontkend. Ik had dit ook wel verwacht. Ik voorspelde dat het een ronde zou duren. Zijn rechterhand was gewoon perfect, die sloeg hem meteen KO."

"Dat is wat elke bokser tegen hem had moeten doen", aldus de Gypsy King. Francis Ngannou is van origine een MMA-vechter en van nature dus niet gewend om alleen maar te hoeven boksen. Ondanks het verschil belooft Fury dat een gevecht tussen hem en Joshua voor vuurwerk zou zorgen. "Als ik ooit tegen hem moet vechten nadat ik Usyk heb opgeruimd, dan wordt het een menens."