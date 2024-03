Anthony Joshua deelt spectaculaire knock-out uit aan Francis Ngannou

Het duurde twee rondes voor de Britse Anthony Joshua om tegenstander Francis Ngannou tegen de vlakte te slaan. Drie keer dook Ngannou naar de grond na rake klappen van een ontketende AJ, waarna het einde oefening was voor de Kameroense vechtersbaas. Voor Joshua betekent het gevecht een kans om het op te nemen tegen Tyson Fury.

Opvallend genoeg was Ngannou niet de enige verliezer op vrijdagavond. Rapper Drake - die bekend staat om zijn niet-zo-voorspellende gave - raakte ruim 600 duizend dollar kwijt, nadat hij had ingezet op de verliezende bokser. Als Ngannou wel gewonnen had, dan had de Canadese rapper bijna 2 miljoen dollar uitbetaald gekregen, bewijst een screenshot van zijn weddenschap.

Troostende woorden

Joshua had achteraf troostende woorden voor zijn tegenstander. "Ngannou is een geweldige kampioen en dit neemt niks weg van zijn kwaliteiten", aldus de winnaar. "Ik heb gezegd dat hij nooit moet stoppen met boksen. Hij heeft twee gevechten op zijn naam staan en hij heeft al tegen de allerbeste gestreden." Voor AJ is het de vierde overwinning in 11 maanden tijd. Een belangrijke zege in zijn race naar een nieuwe wereldtitel. Joshua kroonde zich twee keer eerder kampioen. "Ik realiseerde me hoe het leven kan veranderen als je verliest", zei hij. "Wanneer je wint, ga je gewoon door naar de volgende en dat is precies wat ik ga doen.”

Ondanks de lieve woorden voor zijn opponent, liet de knock-out weinig heel van Ngannou. Laatstgenoemde had medische hulp nodig om bij te komen van de stoot van een ontketende Anthony Joshua. Toen hij bijkwam had hij zelfs extra zuurstof nodig om wakker te blijven.

Tyson Fury wacht

Anthony Joshua heeft eigenlijk maar één doel, het opnemen tegen Tyson Fury. De Gypsy King was ook aanwezig bij de wedstrijd, maar kan voorlopig nog niet zelf in de ring stappen tegen Joshua. Hij heeft eerst een match tegen de Oekraïense Oleksandr Usyk op het programma staan. Of het legendarische gevecht tussen Fury en Joshua er ooit nog komt is nog maar de vraag.