Bij UFC 321 waren er diverse heftige momenten. Bijvoorbeeld bij het gevecht tussen Ludovit Klein en Mateusz Rębecki. De Slowaak en Pool takelden elkaar bloederig toe. Uiteindelijk werd Klein tot winnaar uitgeroepen, al was hij te lamgeslagen om zelfstandig de arena te verlaten.

Klein en Rebecki fungeerden als voorprogramma van de hoofdpartij van UFC 321, tussen Tom Aspinall en Ciryl Gane. Klein brak zijn enkel en de vloer van de octagon lag daarvoor al vol bloedspetters.

Stoeltje

Klein werd in de derde en laatste ronde gevloerd door zijn opponent. Dat gebeurde ook in de eerdere rondjes, waarna hij overeind kon krabbelen. In de derde ronde lukte dat niet meer. Na het gevecht bleek dat hij niet eens meer kon lopen.

Hij nam plaats op een stoel terwijl aankondiger Bruce Buffer omriep dat Klein had gewonnen. Vervolgens had hij een interview met DAniel Cormier. Daarin zei hij dat hij iets voelde bij zijn enkel.

Another W added to the resume ✅



Ludovit Klein gets the majority decision victory at #UFC321! pic.twitter.com/NEfaSlWrZO — UFC (@ufc) October 25, 2025

Zijn team en de medische staf van UFC hielpen Klein bij het bereiken van de backstage. Daar kwam een stretcher aan te pas. De fans klapten hem aanstekelijk toe. Ze konden het waarderen dat beide mannen tot het gaatje waren gegaan. En Klein verbeet de pijn en deelde vuistjes uit aan het publiek.

Rico Verhoeven

Aspinall heeft in voorbereiding op zijn gevecht hulp gekregen van Rico Verhoeven. De Nederlandse kickbokser was regelmatig de sparringpartner van Aspinall. Datzelfde doet Aspinall trouwen als de Nederlander moet vechten bij kickboksbond Glory.

De twee werken al lange tijd samen, maar Verhoeven dook onlangs ook op in een video van de UFC. De MMA-organisatie kwam Aspinall filmen ter promotie van zijn partij met Gane in Abu Dhabi, maar het mediateam stelde Verhoeven ook een paar vragen.

Sterk

Verhoeven werd gevraagd naar de kwaliteiten van Aspinall nadat ze een training af hadden gewerkt. "Tom zijn talent is van een enorm hoog niveau. In boksen, in kickboksen, maar zeker in MMA. Hij is zo sterk en explosief van nature", aldus de koning van het kickboksen.

"Dat maakt hem heel erg speciaal en gevaarlijk. Het maakt niet uit waar dit gevecht naartoe gaat. Staand of op de grond. Hij gaat dit winnen. De lampen gaan uit bij zijn tegenstander."

Ludovit Klein en Mateusz Rębeck (Getty Images)