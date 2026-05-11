Sean Strickland veroverde zondagochtend Nederlandse tijd de UFC-middengewichttitel voor de tweede keer in zijn carrière na een schitterende zege op Khamzat Chimaev bij UFC 328. De prijs die hij daarvoor betaalde was hoog en de schade deelde hij enkele uren later met zijn fans.

Het gevecht in New Jersey was een ware slijtageslag. Het bloed vloeide aan beide kanten rijkelijk, maar Strickland incasseerde de meeste schade: zijn neus zag er aan het einde van het gevecht vreselijk uit en leek op meerdere plekken gebroken. Ook onder zijn linkeroog had hij een forse blauwe plek opgelopen.

"Hij heeft misschien mijn neus gebroken", gaf Strickland zelf toe na afloop. Voor Chimaev, die nog ongeslagen was, betekende het zijn eerste nederlaag ooit in de UFC.

Forse schade bij Sean Strickland

Uren na het gevecht deelde Strickland een selfie op Instagram waarop de ravage aan zijn gezicht duidelijk zichtbaar was. De harde klappen van Chimaev hadden duidelijk hun sporen nagelaten: zijn neus stond scheef en ook onder zijn linkeroog was de schade niet mis. 'De beste baan ter wereld', schreef hij met een knipoog bij zijn post. De nieuwe kampioen liet ook zijn fans weten wat ze voor hem betekenen. "Ik zou niet zijn waar ik nu ben zonder jullie. Ik hou van jullie allemaal", zei hij na afloop.

Wat pas later naar buiten kwam, maakte de prestatie van Strickland nog indrukwekkender. De Amerikaan vocht het gehele titelgevecht met een gescheurde schouder. "Op dinsdag was ik aan het sparren en raakte ik een muur. Ik scheurde mijn schoudergewricht. Ik lag die nacht in bed en dacht: wat ben jij toch een idioot", vertelde hij op de persconferentie na afloop. Desondanks liet hij zich niet afhouden van de titelstrijd.

i Sean Strickland deelt de schade aan zijn gezicht na het titelgevecht met Khamzat Chimaev. ©Instagram

Tweede UFC-titel

Voor Strickland is het zijn tweede keer als UFC-middengewichtkampioen. De 35-jarige Amerikaan staat bekend als een controversiële maar geliefde figuur binnen de UFC. Met deze zege op Chimaev heeft hij opnieuw bewezen dat hij niet onderschat moet worden, zelfs niet als hij met één schouder vecht.

Na een titelgevecht van dit kaliber lonken grote namen. Chimaev verliet na afloop woedend de kooi, wat een rematch tot de opties doet behoren. De oud-kampioen liet echter wel blijken dat hij er fors over nadenkt om een gewichtsklasse omhoog te gaan. UFC-baas Dana White zal ongetwijfeld plannen hebben voor de nieuwe kampioen, die ondertussen met een gehavend gezicht maar een brede glimlach zijn titel viert.

Controversieel figuur

Strickland is binnen de UFC bekend als een van de meest controversiële persoonlijkheden en dat bewees hij diezelfde dag nog maar eens. Op zijn sociale media deelde hij een video waarin hij een pistool oppakt, vermoedelijk op weg naar de schietbaan. 'Voelt geweldig om terug te zijn', schreef hij erbij.

