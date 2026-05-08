Aanstaande zaterdagnacht is het moment dat een van de grootste rivaliteiten in de UFC beslist zal worden. Die tussen middelgewichtkampioen Khamzat Chimaev en ex-kampioen Sean Strickland. Echter is voor het gevecht tussen de twee, de boel al volledig geëscaleerd.

Strickland versloeg enkele maanden geleden Anthony Hernandez, de oorspronkelijke tegenstander van Reinier de Ridder in zijn een na laatste partij. Dat leverde de Amerikaan een veelbesproken titelpartij op tegen kampioen Chimaev. De reden dat deze partij veelbesproken is, is de haat die de vechters openlijk tegen elkaar hebben. Die woede is diep geworteld en daarom werd er al een zeer verhitte fightweek verwacht.

Chimaev trainde een tijdje samen met Strickland bij zijn gym Xtreme Couture in Las Vegas. Daar ontplofte het tussen de twee en daarna zei de Amerikaan zeer kwetsende dingen over de familie en het geloof van Chimaev. Daar is de middelgewichtkampioen woest over. Tijdens bijna elke persconferentie geeft hij meermaals aan dat Strickland een heel zware avond tegemoet gaat.

De ruzie tussen Chimaev en Strickland bereikte al voor het gevecht een kookpunt. Bewust werden er geen face-offs tussen de twee gehouden, tot donderdagnacht op de mediadag. Toen stonden Chimaev en Strickland voor het eerst tegenover elkaar en begonnen ze direct te bekvechten. Het liep zelfs zo uit de hand dat Chimaev een volle trap op het linkerbeen van Strickland gaf. Beide mannen moesten vervolgens door meerdere beveiligers van het podium afgehaald worden.

Waar en wanneer is UFC 328 te zien?

Tijdens UFC 328 wordt de ruzie tussen de twee middelgewichten eindelijk opgelost. Als Chimaev wint, dan heeft hij zijn titel voor de eerste keer met succes verdedigd. Als Strickland wint, dan is hij tweevoudig kampioen, aangezien hij al eerder houder van de titel was.

UFC 328 vindt plaats in het Amerikaanse New Jersey en dat houdt ook dit keer in dat de gevechten in Nederland uitgezonden zullen worden in de nacht. De verwachting is dat rond 03:00 uur de main card zal beginnen, met als afsluiter de partij tussen Chimaev en Strickland. Alle gevechten zijn te volgen via HBO Max.

