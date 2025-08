De relatie tussen Khabib Nurmagomedov en Conor McGregor is altijd al vijandig geweest, maar dat betekent niet dat de voormalige Russische UFC-lichtgewichtkampioen geen vertrouwen heeft in de mogelijkheden van zijn oude rivaal.

De laatste jaren haalt McGregor vooral de krantenkoppen om de verkeerde redenen. Zo bekende hij recent schuld in een rechtszaak over een seksueel misdrijf in Dublin in 2018 (een uitspraak waartegen McGregor in beroep is gegaan). Zelfs in zijn hoogtijdagen stond McGregor bekend als 'bad boy' vanwege zijn capriolen buiten de kooi.

Khabib versus McGregor

De Ier maakte het ook erg bont in aanloop naar zijn gevecht tegen Khabib in 2018. De ruzie begon als een typisch UFC-promotieconflict, maar escaleerde al snel tot persoonlijke beledigingen, bedreigingen en zelfs gewelddadige incidenten buiten de octagon.

Zo viel McGregeor in New York een bus aan waarin Khabib zat. Hij gooide een steekwagen door een raam van de bus, wat resulteerde in verwondingen bij andere vechters. McGregor werd gearresteerd en later veroordeeld tot een taakstraf.

Heftige nasleep

Khabib won uiteindelijk de wedstrijd, maar de ruzie was toen nog niet afgelopen. De Rus sprong na de overwinning over de kooi en viel het kamp van McGregor aan, wat leidde tot een massale vechtpartij in en buiten de octagon.

Ook in de jaren die daarop volgden bleven de twee elkaar bespotten op sociale media, waarbij McGregor het soms gemunt had om de familie en religie van Khabib, iets wat de Rus als respectloos beschouwde.

Verlossing

Zaterdag sprak Khabib tijdens een islamitische bijeenkomst in het Tiles Center in New York. Toen hem naar McGregor werd gevraagd, suggereerde hij dat de Ier verlossing zou moeten zoeken.

"Ik wil zijn naam niet noemen", zo begon de Rus. "Dit is een straf. Het is een straf en hij blijft het doen. Alles wat er met die oudere mensen is gebeurd, die vrouw, de alcohol, de drugs, alles. Het is een straf. ... Maar het mooiste is dat Allah ons altijd – ongeacht wie, iedereen – een kans geeft om terug te keren. Altijd, in deze wereld, is er een kans om terug te keren.”

McGregors strafblad bevat ook een aanklacht voor mishandeling uit 2019, toen hij een oudere man sloeg in een pub in Dublin. Momenteel is hij ook verdachte in een andere civiele zaak voor een vermeend seksueel misdrijf in Miami in 2023. In juli was hij betrokken bij een gênant incident op sociale media waarbij rapper Azealia Banks vermeende naaktfoto's van McGregor lekte.

Veranderen

Khabib stelt dat hoewel McGregors reputatie ernstig is aangetast sinds zijn laatste gevecht in juli 2021, hij de verantwoordelijkheid heeft om zich te beteren vanwege zijn volgers, en dat dat zeker mogelijk is.

"Dat is het mooiste. Het maakt niet uit hoe slecht je bent, Allah geeft je altijd een kans om terug te keren. Ik denk dat hij een kans heeft en zijn levensstijl moet veranderen. Waarom zeg ik dit? ... Als hij verandert, kan hij daarmee zoveel levens veranderen. Daarom wens ik hem toe dat hij verandert", zo besloot Khabib.