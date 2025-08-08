UFC-ster Michael Bisping heeft een opvallende onthulling gedaan. De oud-middelgewichtkampioen vertelt in een nieuwe documentaire dat hij bijna ten prooi was gevallen aan de beruchte Hammer Killer uit Noord-Engeland.

Bisping werd in de documentaire Face-to-Face with a Monster: My Exclusive Prison Interview with the Man Claiming to Be Northern England’s Elusive Hammer Killer genoemd als mogelijk slachtoffer van de gemaskerde man die een spoor van vernieling achterliet in het Noorden van Engeland.

Where you see this? This did happen to me. https://t.co/UVFhmko0wi — michael (@bisping) August 5, 2025

Hammer Killer

Rond 1993 had de Hammer Killer de regio in het Noorden van Engeland in zijn greep. Meerder mensen werden door een gemaskerde man met een hamer vermoord. Een dader werd nooit gepakt, totdat een man, die al een levenslange gevangenisstraf voor verkrachting een moord uitzit, de moorden bekende. Hij bevestigde ook dat Bisping een van zijn volgende beoogde slachtoffers was, maar dat de toen zeventienjarige Engelsman wist te ontkomen.

Bisping vertelt zelf ook over de aanval van de man. "Ik was zeventien en had een eigen appartement. Op een zomeravond in 1993 stond er plots een gemaskerde man voor mijn deur. Hij probeerde me te vermoorden, maar ik wist weg te komen. Ik was zijn volgende slachtoffer." Bisping gaf toentertijd al aan dat hij de man dacht te herkennen als een van de pestkoppen uit zijn buurt, toch had de politie niet genoeg bewijs om de man te veroordelen. Totdat hij dit jaar zelf bekende en de zaak weer in het nieuws kwam.

UFC-carrière Bisping

Bisping overleefde de aanval dus en schopte het uiteindelijk als MMA-vechter tot UFC, de bekendste organisatie in de sport. Sterker nog, de Engelsman wist zich op te werken tot middelgewichtkampioen. Hij versloeg Luke Rockhold en won de titel. Bisping is daarmee nog altijd de meest succesvolle Britse MMA-vechter. Saillant detail, 'The Count' vocht het gros van zijn partijen met een oog omdat hij zijn andere kwijtraakte in een gevecht. Bisping is inmiddels vaste commentator bij de UFC.