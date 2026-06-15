President Donald Trump van de Verenigde Staten was de afgelopen dagen drukker met een speciaal UFC-evenement dan met het WK voetbal en kreeg maandagnacht loon naar werken. In het Witte Huis, waar de president huisvest, was UFC Freedom 250. De hele familie Trump was aandachtig toeschouwer bij onder meer de spectaculaire finish van Justin Gaethje in het main event.

De UFC pronkte maar wat graag in de pracht en praal van het Witte Huis en kreeg een eigen octagon op één van de meest iconische plaatsen van Amerika. Ook de vechters zelf blonken van trots tijdens hun opkomst, die door de gangen van het hart van de politiek voerde. Meerdere vechters mochten na hun zege zelfs een gesprekje voeren met de president van de VS. Die stond maar wat graag in het middelpunt van de belangstelling.

Justin Gaethje

De Spanjaard Ilia Topuria kwam met zijn lichtzwaargewichttitel naar de Verenigde Staten, maar werd volledig verrast door Justin Gaethje in het hol van de leeuw. De Amerikaan moest zichzelf flink verdedigen in de eerste twee rondes, maar kwam toen als een bezetene terug. Hij verraste vriend en vijand door de kampioen een ongenadig pak slaag te geven en de wereldtitel af te pakken. De hoek van Topuria kon het niet meer aanzien en liet het gevecht zelf stoppen. De Spanjaard was zichtbaar gehavend en door alle rake klappen onherkenbaar.

Cyril Gane

Het voorgerecht van de main event was de strijd om de interim-titel bij de zwaargewichten. Alex Pereira verloor in de tweede ronde van Gane, die een serie van klappen op de Braziliaan losliet. Gane mag nu hopen op een gevecht met de Brit Tom Aspinall, die nog terug moet keren in de UFC. Hij was de zwaargewichtkampioen, maar kon lang niet vechten vanwege een blessure aan zijn oog die hij opliep tegen Gane in hun vorige gevecht.

Sean O'Malley

Gane was een van de vechters die met een genietende Trump sprak na afloop. Dat deed ook Sean O'Malley. Hoewel het niet om een titel ging, was het gevecht tegen Aiemann Zahabi's groots aangekondigd. Laatstgenoemde was al zeven partijen op rij ongeslagen in de UFC, maar kreeg er flink van langs van O'Malley. In de tweede ronde sloeg hij Zahabi knock-out met een linker en een rechter.

Andere partijen

In andere partijen versloeg Joe Hokit Derrick Lewis dankzij een technische knock-out in de tweede ronde, was Michael Chandler al in de eerste ronde klaar door Mauricio Ruffy. De Braziliaan zorgde voor een vierde opeenvolgende nederlaag van Chandler. Bo Nickal, die vorig jaar nog verloor van de Nederlander Reinier de Ridder, boekte nu zijn mooiste overwinning van zijn carrière door Kyle Daukaus in de eerste ronde te verslaan.

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