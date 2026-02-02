UFC-vechter Diego Lopes is alles behalve ongeschonden uit zijn partij met Alexander Volkanovski op UFC 325 gekomen. De Braziliaan vertrok zonder de titel uit de arena in Sydney, maar moest ook direct naar het ziekenhuis.

Lopes kreeg zaterdagnacht voor de tweede keer de kans om de UFC-titel in het vedergewicht te pakken. Hij kreeg ook voor de tweede keer dezelfde opdracht om dit te bewerkstelligen: publieksfavoriet en UFC-legende Volkanovski verslaan. En voor de tweede keer slaagde Lopes niet in zijn opdracht. Na een ware oorlog waarin de Braziliaan en Volkanovski de volle vijf rondes uitvochten, bleef de kampioensriem na een unanieme jurybeslissing om de middel van de Australiër en moet Lopes weer terug naar de tekentafel.

Een snelle comeback van Lopes hoort echter niet binnen de mogelijkheden. Via zijn Instagram gaf de Braziliaan, die al jaren traint in Mexico, een update over zijn fysieke gesteldheid na het gevecht. In eerste instantie leek het er enorm slecht uit te zien voor Lopes. Op zijn story gaf hij aan dat waarschijnlijk 'zijn beide voeten volledig waren gebroken'. Dit zou betekenen dat hij volledig onder het mes moest. Gelukkig voor Lopes gaf de second opinion in het ziekenhuis een ander beeld.

'Gelukkig geen operatie'

Op zijn Instagram deelt Lopes een video van één voet, maar wel met een geruststellende update. 'De diagnose bij de vechtlocatie was dat ik waarschijnlijk mijn beide voeten volledig had gebroken. We zijn naar het ziekenhuis gegaan, hebben nog wat tests gedaan en gelukkig ziet het er goed uit. Ik heb alleen wat breuken opgelopen in beide voeten, maar een operatie is gelukkig niet nodig. Ik ga de komende weken wel op laarzen en krukken lopen", vertelt een opgeluchte Lopes over de alsnog pijnlijk klinkende blessure.

Volkanovski

Bij Lopes zijn opponent Volkanovski lijkt het mee te vallen met de blessures. Op zijn Instagram deelt hij enkel een foto met de tekst: 'We hebben het geregeld, in Australië', doelend op zijn thuisland. Volkanovski heeft door zijn zege op Lopes het record van meeste zeges in een titelgevecht in de vedergewichtsklasse op zijn naam. Dat record moet hij nog wel delen met de Braziliaanse legende José Aldo.