Alexander Volkanovski heeft zijn status als absolute grootheid opnieuw onderstreept. Tijdens UFC 325 verdedigde de Australiër met succes zijn titel bij de vedergewichten tegen Diego Lopes. Het hoofdgevecht leverde geen uitbundig spektakel op, maar gaf de avond wel een historisch randje.

Volkanovski vocht het titelgevecht op de manier die inmiddels zijn handelsmerk is geworden. Met veel controle, slimme positionering en een moordend hoog tempo hield hij Lopes over vijf rondes onder druk. De Braziliaan kreeg kansen om te counteren, maar slaagde er zelden in om de kampioen echt aan het wankelen te brengen.

Alexander Volkanovski op eenzame hoogte

Hoewel het duel niet bol stond van het spektakel, was de overmacht van de Australiër duidelijk zichtbaar. Volkanovski koos zijn momenten zorgvuldig, bleef constant in beweging en wist elke opleving van Lopes snel te neutraliseren. De jury had na vijf rondes dan ook weinig twijfels en wees de titelverdediger unaniem als winnaar aan.

Met die zege zette Volkanovski een volgende stap in het vestigen van zijn naam in de geschiedenisboeken. Het was alweer zijn achtste succesvolle titelverdediging bij de vedergewichten, waarmee hij zich definitief schaarde onder de allergrootsten in de divisie. De vraag wie hem van de troon kan stoten, blijft daarmee voorlopig onbeantwoord.

He gets it done once again 💪🇦🇺@AlexVolkanovski adds yet another title defense to his resume! #UFC325 pic.twitter.com/6SUnMgrEna — UFC (@ufc) February 1, 2026

Slijtageslag eindigt dramatisch voor publiekslieveling

Naast het titelgevecht kende UFC 325 ook een tweede hoofdverhaal. In het co-main event nam publiekslieveling Dan Hooker het op tegen de Fransman Benoit Saint-Denis. Na een eerste fase waarin het gevecht nog alle kanten op kon, veranderde het duel in een slijtageslag waarin Saint-Denis de regie volledig overnam.

Hooker begon fel en wist in de eerste ronde met enkele harde trappen en stoten het publiek mee te krijgen. Saint-Denis bleef echter koel, zocht steeds vaker het grondgevecht en nam daar het initiatief over. Zodra de Fransman zijn tegenstander tegen het canvas kreeg, nam de schade zichtbaar toe.

Benoit Saint-Denis brutally TKO's Dan Hooker at UFC 325 🇫🇷👏

pic.twitter.com/vRC8kI2Zwo — Best MMA Moments (@XcellentMMA) February 1, 2026

In de tweede ronde liep het definitief mis voor Hooker. Saint-Denis deelde zware ellebogen en stoten uit op de grond, waarna scheidsrechter Herb Dean ingreep om verdere schade te voorkomen. Voor de Fransman betekende het zijn vierde overwinning op rij en een duidelijke stap richting de top van de lichtgewichtdivisie, terwijl Hooker opnieuw een pijnlijke nederlaag moest slikken voor eigen publiek.

Uitslagen UFC 325

Main Card

Alexander Volkanovski - Diego Lopes: Unanimous decision

Dan Hooker - Benoît Saint Denis: TKO 2e ronde

Rafael Fiziev - Mauricio Ruffy: TKO 2e ronde

Tai Tuivasa - Tallison Teixeira: Unanimous decision

Quillan Salkilld - Jamie Mullarkey: Submission 1e ronde

Prelims

Junior Tafa - Billy Elekana: Submission 2e ronde

Cam Rowston - Cody Brundage: TKO 2e ronde

Jacob Malkoun - Torrez Finney: Unanimous decision

Jonathan Micallef - Oban Elliott : Submission 2e ronde

Kaan Ofli – Yi Zha: Majority decision

Sang-wook Kim - Dom Mar Fan: Unanimous decision

Keiichiro Nakamura - Sebastian Szalay: TKO 3e ronde

Sulangrangbo - Lawrence Lui: Split decision