Alexander Volkanovski heeft zijn status als absolute grootheid opnieuw onderstreept. Tijdens UFC 325 verdedigde de Australiër met succes zijn titel bij de vedergewichten tegen Diego Lopes. Het hoofdgevecht leverde geen uitbundig spektakel op, maar gaf de avond wel een historisch randje.
Volkanovski vocht het titelgevecht op de manier die inmiddels zijn handelsmerk is geworden. Met veel controle, slimme positionering en een moordend hoog tempo hield hij Lopes over vijf rondes onder druk. De Braziliaan kreeg kansen om te counteren, maar slaagde er zelden in om de kampioen echt aan het wankelen te brengen.
Alexander Volkanovski op eenzame hoogte
Hoewel het duel niet bol stond van het spektakel, was de overmacht van de Australiër duidelijk zichtbaar. Volkanovski koos zijn momenten zorgvuldig, bleef constant in beweging en wist elke opleving van Lopes snel te neutraliseren. De jury had na vijf rondes dan ook weinig twijfels en wees de titelverdediger unaniem als winnaar aan.
Met die zege zette Volkanovski een volgende stap in het vestigen van zijn naam in de geschiedenisboeken. Het was alweer zijn achtste succesvolle titelverdediging bij de vedergewichten, waarmee hij zich definitief schaarde onder de allergrootsten in de divisie. De vraag wie hem van de troon kan stoten, blijft daarmee voorlopig onbeantwoord.
Slijtageslag eindigt dramatisch voor publiekslieveling
Naast het titelgevecht kende UFC 325 ook een tweede hoofdverhaal. In het co-main event nam publiekslieveling Dan Hooker het op tegen de Fransman Benoit Saint-Denis. Na een eerste fase waarin het gevecht nog alle kanten op kon, veranderde het duel in een slijtageslag waarin Saint-Denis de regie volledig overnam.
Hooker begon fel en wist in de eerste ronde met enkele harde trappen en stoten het publiek mee te krijgen. Saint-Denis bleef echter koel, zocht steeds vaker het grondgevecht en nam daar het initiatief over. Zodra de Fransman zijn tegenstander tegen het canvas kreeg, nam de schade zichtbaar toe.
In de tweede ronde liep het definitief mis voor Hooker. Saint-Denis deelde zware ellebogen en stoten uit op de grond, waarna scheidsrechter Herb Dean ingreep om verdere schade te voorkomen. Voor de Fransman betekende het zijn vierde overwinning op rij en een duidelijke stap richting de top van de lichtgewichtdivisie, terwijl Hooker opnieuw een pijnlijke nederlaag moest slikken voor eigen publiek.
Uitslagen UFC 325
Main Card
Alexander Volkanovski - Diego Lopes: Unanimous decision
Dan Hooker - Benoît Saint Denis: TKO 2e ronde
Rafael Fiziev - Mauricio Ruffy: TKO 2e ronde
Tai Tuivasa - Tallison Teixeira: Unanimous decision
Quillan Salkilld - Jamie Mullarkey: Submission 1e ronde
Prelims
Junior Tafa - Billy Elekana: Submission 2e ronde
Cam Rowston - Cody Brundage: TKO 2e ronde
Jacob Malkoun - Torrez Finney: Unanimous decision
Jonathan Micallef - Oban Elliott : Submission 2e ronde
Kaan Ofli – Yi Zha: Majority decision
Sang-wook Kim - Dom Mar Fan: Unanimous decision
Keiichiro Nakamura - Sebastian Szalay: TKO 3e ronde
Sulangrangbo - Lawrence Lui: Split decision