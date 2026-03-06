Reinier de Ridder keert zaterdagnacht terug in de UFC en zijn tegenstander Caio Borralho stookt het vuurtje voor de partij fors op. Met een aantal gewaagde uitspraken daagde de Braziliaan zijn Nederlandse tegenstander uit op de traditionele persconferentie.

De Ridder verloor in oktober voor het eerst een gevecht in de UFC na vier overwinningen op rij. De knokker uit Breda had zijn lichaam veel te ver gepusht, leed aan bloedarmoede en verloor daardoor van Brendan Allen. Omdat De Ridder niet meer kon, besloot zijn trainer uiteindelijk letterlijk de handdoek in de ring te gooien tussen ronde vier en vijf.

De Nederlander heeft vijf maanden rust genomen, is verhuisd naar Amerika en is gaan werken aan het herstel van zijn lichaam. Nu is hij terug en helemaal klaar om het zaterdagnacht op te nemen tegen Borralho.

Caio Borralho

Het gevecht tussen Borralho en De Ridder is een partij die logisch is. De Braziliaan is de huidige nummer zeven van de middelgewichtranglijst, De Ridder is de nummer acht. Beide heren verloren hun laatste partij. Borralho verloor in Parijs van de huidige nummer één titeluitdager Nassourdine Imavov.

Voor Borralho en De Ridder geldt dat een overwinning zaterdagnacht ze direct de top vijf inschiet, waardoor de kansen op een titelgevechtmet kampioen Khamzat Chimaev groeien. De partij tussen de Braziliaan en de Nederlander wordt afgewerkt in Las Vegas. Borralho en De Ridder zullen waarschijnlijk rond 4/5 uur 's nachts Nederlandse tijd de kooi instappen.

'Reinier de Ridder of Reinier de opgever'

Tijdens de persconferentie voor UFC 326 kreeg Borralho de vraag waarom hij denkt dat hij het gevecht vroegtijdig kan stoppen met een knock-out of submission. "Hij is een man die ik enorm respecteer. Hij heeft goede overwinningen en heeft heel veel kwaliteiten. Het is alleen een vraag wie we gaan zien op zaterdagavond. De Ridder of de opgever", roept Borralho.

De Ridder hoort de opmerking aan en trekt een wenkbrauw omhoog. Het lijkt alsof het middelgewicht uit Breda niet echt onder de indruk is van de uitspraken van zijn opponent. Zaterdagnacht zal hij moeten laten zien uit welk hout hij gesneden is.