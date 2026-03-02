Reinier de Ridder is na een rustperiode van 5 maanden terug in de UFC. Zaterdagnacht keert hij in Las Vegas terug met een partij tegen naaste concurrent Caio Borralho. De Ridder voelt zich sterker dan ooit en kijkt vol vertrouwen uit naar de wedstrijd. "Sinds een week of vier voel ik me weer onverslaanbaar."

De Ridder vocht in november 2024 zijn eerste partij in de UFC en maakte daarna gigantisch snel naam. Met vier zeges in negen maanden nestelde hij zich in de top 5 van de middelgewichtdivisie. Tot het in oktober van vorig jaar mis ging. In eerste instantie zou De Ridder het opnemen tegen Anthony Hernandez, maar omdat de Mexicaan geblesseerd was, werd Brendan Allen zijn vervanger.

Allen legde op overtuigende wijze een grote fout van De Ridder bloot. De Nederlander had zijn lichaam veel te ver gepusht in 2025 en de vier partijen in korte tijd begonnen die avond zijn tol te eisen. De Ridder was na enkele rondes compleet uitgeput en moest vlak voor de vijfde ronde het gevecht opgeven. Daardoor zakte de knokker uit Breda naar plek acht in de UFC, maar die plek levert hem nu wel een mooi gevecht op.

Comeback van Reinier de Ridder

De Ridder nam bewust vijf maanden afstand van de sport om uit te rusten en alles op een rijtje te zetten. Op 8 maart keert hij terug in de kooi. Dan neemt hij het op tegen Caio Borralho, de nummer zeven van de middelgewichtrankings en de frontman van de populaire Braziliaanse gym The Fighting Nerds. Hij verloor ook zijn laatste partij. Borralho ging onderuit tegen de meest waarschijnlijke uitdager van kampioen Khamzat Chimaev, de Fransman Nassourdine Imavov.

De Ridder en Borralho vechten zondag in het co-main event in Las Vegas tegen elkaar. Na de Nederlander staat alleen de partij tussen publiekslievelingen Max Holloway en Charles Oliveira nog op het programma.

'Sinds een week of vier voel ik me onverslaanbaar'

Voor De Ridder was het eerst zaak om uit te zoeken hoe hij van Allen kon verliezen, voordat hij een nieuw gevecht aan zou nemen. "De afgelopen tijd heb ik alles gedaan om uit te zoeken waar die nederlaag aan lag. Bloedarmoede, letterlijk alles was een zootje. Compleet overtraind, maar ik heb daar een beetje rust voor genomen. Sinds een week of vier voel ik me weer onverslaanbaar", zo vertelt The Dutch Knight tegenover de NOS.