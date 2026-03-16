Topbokser Anthony Joshua gaat alsnog zijn rentree maken tegen boksicoon Tyson Fury. Dat meldt insider en boksjournalist Gareth A Davies. Eerder gingen er al geruchten over een clash tussen de twee kemphanen, maar na het auto-ongeluk van Joshua in december leek zijn bokstoekomst op losse schroeven te staan.

Nadat Anthony Joshua Jake Paul in december knock-out sloeg, gonsde het in de wandelgangen al snel over een gevecht met Tyson Fury. Een week later raakte Joshua echter betrokken bij een noodlottig auto-ongeluk waarbij hij twee vrienden verloor. Zijn bokstoekomst leek daardoor onzeker. Het gevecht leek dan ook ver weg.

Volgens Davies is er achter de schermen alsnog een akkoord bereikt over een gevecht tussen Joshua en The Gipsy King. "Het gevecht tussen Fury en Joshua is op de achtergrond getekend. Dat heb ik van een betrouwbare bron", onthulde de journalist van talkSPORT.

'Het gaat gebeuren'

"Het gaat om de mensen met veel geld", vervolgt Davies. "Het komt op Netflix. Dat is al afgesproken. Ze werken eraan, maar ze willen allebei het gevecht aangaan. Het ligt in de planning en het gaat gebeuren." De datum voor het gevecht zou volgens de journalist nog niet vaststaan, maar het lijkt er volgens hem op dat de twee kemphanen elkaar eind dit jaar of begin volgend jaar zullen ontmoeten in de ring.

Pensioen

Niet alleen Joshua's toekomst als bokser stond op losse schroeven na het noodlottige auto-ongeluk in Nigeria, ook Fury had aanvankelijk zijn pensioen aangekondigd. Onlangs werd bekend dat hij terugkeert uit zijn pensioen voor een gevecht met Arslanbek Makhmudov op 11 april aanstaande. Die partij wordt gezien als een 'opwarmertje' voor een groter gevecht later dit jaar, mogelijk dus tegen Joshua.

Joshua heeft de afgelopen weken zijn trainingen hervat. Zijn promotor Eddie Hearn gaf aan dat hij nu in staat is om terug te keren naar een volledig trainingskamp en zijn plan te hervatten om terug te keren naar de top van de zwaargewichtdivisie.

Rico Verhoeven vs. Oleksandr Usyk

De bokswereld krijgt hoe dan ook een groot gevecht te zien in 2026, want niemand minder dan 'onze eigen' Rico Verhoeven gaat het opnemen tegen bokslegende Oleksandr Usyk om de wereldtitel. De oom van Fury gaat de Nederlander trainen voor zijn gevecht tegen de Oekraïener.