Vader Tyson Fury deelt keiharde kopstoot uit aan lid van team Usyk: 'Geniet van de entertainment'

John Fury heeft zich maandag van een schandalige kant laten zien. Het opgefokte standje deelde tijdens een bijeenkomst een keiharde kopstoot uit aan iemand uit het kamp van Oleksandr Usyk, de aankomende tegenstander van zijn boksende zoon Tyson Fury.

Het zou een mediadag worden in Saoedi-Arabië, waar Fury en Usyk aanstaande zaterdag vechten om de wereldtitel in het boksen. En een mediadag werd het. Terwijl beide kampioenen in een hotel aan het wachten waren tot ze met journalisten zouden spreken, kwam het tot een flinke rel waarbij vader Fury dus een keiharde kopstoot uitdeelde. Tientallen camera's legden het incident vast.

'Ik leef voor deze sh*t'

Schreeuwend en met een bebloed hoofd werd Fury senior weggehaald uit het opstootje. "Ik leef voor deze sh*t. We leven voor bloed en ballen", zou Fury geschreeuwd hebben, nadat hij een lid van Usyks team de kopstoot had gegeven. Tyson kreeg het incident niet mee, hij zat in een andere kamer. Toen hij naar buiten kwam, riep hij naar z'n vader: "Wat is er met je hoofd gebeurd, you silly c*nt?!"

'Geniet van de entertainment'

Fury senior vond het alleen maar prachtig. "De grootste show op aarde is begonnen", reageerde Fury lachend. "Geniet ervan. Dit is waar het allemaal om draait. Geniet van de entertainment. Dit is het moment."

Jake Paul: 'Clown show'

Jake Paul was er als de kippen bij om het incident te veroordelen. De Youtube-bokser (en vriend van schaatser Jutta Leerdam) noemt het een clown show, zo is te lezen onder de video op Instagram. Paul vocht vorig jaar tegen het jongere broertje van Tyson Fury, Tommy Fury. De Fury's staan bekend om hun gekke gedrag tijdens events waar camera's zijn.

Gipsy King

Maar in de ring is Tyson Fury, bijnaam Gipsy King (vanwege zijn zigeunerbloed), een absolute topbokser. Hij is de houder van meerdere bokstitels. Eén van zijn beroemdste gevechten is die tegen Deontay Wilder van een paar jaar geleden. Fury werd toen knock-out geslagen, maar stond wonderbaarlijk genoeg op. Wankelend herstelde hij zich en wist hij de zege er in een rematch uit te slepen.