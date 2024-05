Tyson Fury is geen 'fat man' meer: bokser laat lichaam zien in aanloop naar gevecht Oleksandr Usyk

Tyson Fury is nooit de meest afgetrainde topsporter geweest, maar ziet er voor zijn gevecht met Oleksandr Usyk fitter uit dan ooit te voren. De wereldkampioen boksen in de zwaarste klasse deelde op Instagram beelden van zijn lichaam.

"Look at me, you lost to a fat man." De woorden van Tyson Fury tegen Wladimir Klitschko in 2016 zeiden veel, zijn blote buik nog veel meer. De Engelsman kan gigantisch hard slaan, maar leeft niet compleet voor het boksen. Voor sommige gevechten leefde hij op een speciaal 'bierdieet', waarin hij meerdere pints (bier) per dag dronk.

Dat is nu anders. In zijn vorige gevecht, tegen Francis Ngannou, at Fury rond de 6000 calorieën per dag. Mogelijk heeft hij er nu voor gekozen om wat lager in zijn calorieën te gaan zitten, om de snelheid van de kleinere Usyk beter te kunnen bijbenen.

Fury vs. Usyk

Het gevecht om álle titels in het boksen staat op zaterdag 18 mei op het programma. De 35-jarige Fury vocht 35 keer en won er daarvan 34, de ander eindigde onbeslist. Van die 34 overwinningen waren er 24 via een knock-out. De Brit staat bekend als 'reiziger' of 'traveller' en noemt zichzelf The Gypsy King.

Zijn tegenstander is de 37-jarige Usyk uit Oekraïne. De twee hebben elkaar lang weten te ontwijken, maar moeten nu toch echt tegen elkaar de ring in. Fury en Usyk gaan samen uitvechten wie er ongeslagen blijft, want Usyk heeft nu ook een feilloos record: zeventien van de zeventien zeges, waarvan dertien via knock-out.

Ondertussen is er nóg een vechter die zich graag wil mengen in de titelstrijd. Anthony Joshua won laatst van Ngannou (van origine een MMA-vechter), terwijl Fury's enige niet-zege tegen diezelfde Ngannou was. Joshua vecht eerst in september op Wembley, tegen een nog onbekende tegenstander. Daarna hoopt de Brit tegen Fury of Usyk te vechten.

