Johan Derksen heeft zich in Vandaag Inside regelmatig beledigend uitgelaten over topvechter Rico Verhoeven. Laat die meervoudig Glory-kampioen in het zwaargewicht vrijdag nou net te gast zijn. Een clash kon niet uitblijven en die kwam er dan ook.

Verhoeven is na uiterst succesvolle jaren bij kickboksbond Glory gestopt als kickbokser. Op 23 mei gaat hij boksen tegen de ongeslagen kampioen Oleksandr Usyk. De grote clash vindt plaats in Egypte, bij de piramides. Daarover kwam hij bij Vandaag Inside in de laatste uitzending van de werkweek vertellen.

Pesterijtjes

De redactie van het programma startte een videobandje in met uitspraken over Verhoeven en zijn verleden als kickbokser. Zo zei Derksen over Artem Vakhitov, waartegen Verhoeven in juni 2025 vocht: "De uitdager is kleiner, dat is een piece of cake weetjewel, zo kan ik ook wereldkampioen worden." En: "Rico kan mij wel blij maken, maar niet bang."

Verhoeven zag het lachend aan. "Iedereen mag zijn mening hebben", zei hij. "Johan vindt dat ik heel veel praat en heel veel meepraat over dingen waar ik blijkbaar geen verstand van heb. Jij hebt een mening over mijn tegenstander, dat hij klein is en je zo ook wereldkampioen kan worden. Terwijl die jongen echt... Je geeft hem geen respect. Ja, ik had een grotere reach. Dat heb ik ook tegen Usyk."

Handschoen

Vervolgens kwam Verhoeven van de bar vandaan om een bokshandschoen te geven aan Derksen. "Ik geef het aan julile allemaal maar vooral aan Johan, omdat hij vooral de klappen hier uitdeelt. Je kan nu klappen geven, met een handschoen aan."

Derksen zag het wel zitten: "Dat is niet aan dovemansoren gericht."

Focus

Met een onorthodoxe strijdwijze gaat Rico Verhoeven op 23 mei tussen de piramides van het Egyptische Gizeh voor de grootste stunt van deze eeuw in de bokswereld. De voormalige 'King of Kickboxing' neemt het op tegen de ongeslagen wereldkampioen boksen Oleksandr Usyk uit Oekraïne. "Twee onbetwiste wereldkampioenen in verschillende disciplines", vertelde de 37-jarige Nederlander eerder bij een persconferentie. "Het is prachtig dat ik deze kans krijg. Het is de grootste uitdaging in mijn loopbaan."

Verhoeven heeft zich opgesloten in wat hij een 'fighthouse' noemt. Geen familie om zich heen, geen dagelijkse afleiding. "Twaalf weken lang alle focus op trainen, goed eten, rusten en slapen", vertelt hij. Maar er is meer. Dinsdagavond ontmoet hij internationale media in Londen. "Want dit is zo groot. Dit is een paar keer de overtreffende trap van kickboksen in een uitverkocht GelreDome."

