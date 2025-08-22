Francis Ngannou is binnen de vechtsportwereld bekend om zijn periode als UFC-kampioen en als topbokser, maar in april kwam hij op een verkeerde manier in het nieuws. Het zwaargewicht uit Kameroen veroorzaakte een ongeluk, waarbij een 17-jarig meisje door een medische fout overleed.

Ngannou kwam vanuit Kameroen naar Frankrijk om daar een MMA-carrière te beginnen. In het Afrikaanse land werkte hij nog in de mijnen, maar in Frankrijk bouwde hij zich op tot een zwaargewicht dat de UFC wist te halen. Sterker nog: Ngannou wist het kampioenschap te pakken door Stipe Miocic knockout te slaan. De knokker uit Kameroen verdedigde zijn titel nog tegen de Fransman Cyril Gane, maar daarna kreeg hij een conflict met de UFC.

Door het conflict met de UFC vertrok hij voor een grote zacht geld naar PFL, een andere MMA-organisatie. Daar kreeg hij ook de kans om twee grote bokspartijen te vechten. Zo maakte hij het Tyson Fury knap lastig, maar daarna werd hij knockout geslagen door de Brit Anthony Joshua.

Ongeluk

In april ging het echter mis in zijn thuisland Kameroen. Ngannou reed op zijn motor een meisje van zeventien aan. Het meisje genaamd Brigitte Ntsama hield een gebroken been aan het ongeval over, maar tijdens de operatie ging het helemaal mis. Tijdens de operatie twee dagen na het ongeluk overleed Ntsama aan de complicaties van de ingreep. Haar familie en Ngannou in verbijstering achter latend. De vechter kon er uiteindelijk niet veel aan doen, maar hij vergoedde alle kosten.

In The Ariel Helwani Show reageerde Ngannou nu voor het eerst op het vreselijke voorval. "Ze werd niet meer wakker. Zomaar ging ze dood. Toen ik het nieuws hoorde, was het enige wat ik kon denken: hoe kan dit? Wat is er gebeurd?" Voor Ngannou was het de volgende klap in zijn leven. De Afrikaanse knokker verloor in 2024 ook zijn zoontje Kobe die overleed aan een hersenafwijking.