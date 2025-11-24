De vechtsportwereld reageert verslagen op het overlijden van de 31-jarige Amerikaanse MMA-vechter Isak Johnson. Hij zakte zaterdagavond tijdens een gevecht op het Matador Fighter Challenge-toernooi in Chicago plotseling in elkaar en overleed later in het ziekenhuis.

Volgens het lokale Amerikaanse nieuwsmedium NBC 5 Chicago verloor Johnson het bewustzijn tijdens zijn gevecht tegen de Rus Mario Aleksandrovsky. Vervolgens zakte hij in elkaar op de grond. Ondanks snelle medische hulp en transport naar het ziekenhuis, overleed hij enkele uren later.

Medische testen doorstaan

Joe Goytia, de promotor van het toernooi, bevestigde dat 31-jarige Amerikaan voor de wedstrijd alle verplichte medische controles had doorstaan. "Ik heb geen woorden om mijn gevoelens te uiten. Onze vechter Isak Johnson zakte aan het einde van de wedstrijd in elkaar, medisch personeel verleende onmiddellijk hulp, maar helaas heeft hij het niet overleefd. Mijn diepste medeleven gaat uit naar de familie, vrienden en teamgenoten", verklaarde Goytia.

Johnsons team in rouw

Een medisch kantoor heeft een autopsie aangevraagd om de exacte doodsoorzaak vast te stellen. Daarnaast stelt de politie een onderzoek in naar de hele zaak. Het team van de overleden vechter heeft een verklaring uitgegeven waarin het diepe verdriet wordt geuit: "Ons team is gebroken door het verlies van Johnson. Hij was een ongelooflijk persoon, een geweldige vriend en een liefhebbende vader. We missen hem allemaal enorm."

In de verklaring wordt ook gevraagd om de privacy van de familie te respecteren terwijl zij omgaan met dit zware verlies. Er wordt ook vermeld dat hun goedkeuring wordt afgewacht voor verdere ondersteunende stappen.

Verhoeven met mogelijke overstap naar MMA

Het tragische nieuws komt een week nadat Rico Verhoeven zijn contract bij kickboks-organisatie Glory opzegde. Volgens vele speculaties zou Verhoeven een overstap naar de MMA en daarmee UFC overwegen. De twaalfvoudig wereldkampioen bij het kickboksen zou zelfs al contact hebben gehad met de organisatie van de UFC. Verhoeven zelf hintte ook al met een stap naar de MMA. "Je gaat me nog zeker wel op de grote podia zien, alleen welke blijft nog even een verrassing", vertelde de 36-jarige vechter geheimzinnig.