In Liverpool beginnen donderdag de WK boksen. In het vrouwentoernooi doen deze editie geen Franse bokssters mee. De reden: er waren problemen met hun geslachtstesten. De Franse boksbond is woedend door het besluit. ''Met verbijstering en verontwaardiging hebben we het nieuws vernomen."

De nieuwe mondiale boksbond voerde eind mei een verplichte genetische geslachtstest in. Dat was naar aanleiding van de ophef op de Olympische Spelen van Parijs rond de vrouwelijkheid van de Taiwanese Lin Yu-ting en de Algerijnse Imane Khelif, die allebei goud wonnen in hun gewichtsklasse. Beide bokssters waren geweerd van de WK boksen in 2023 omdat bij een gendertest een te hoge testosteronspiegel was aangetroffen. De controversiële Khelif doet ook dit jaar niet mee aan het WK. De oud-olympisch kampioene weigerde de verplichte geslachtstest te ondergaan.

'Verbijsterd en verontwaardigd'

De reden waarom de Franse bokssters worden geweerd van het WK in Liverpool is nogal knullig. De bond heeft namelijk de resultaten van de tests te laat ingediend bij de mondiale boksbond. Hierdoor mogen vijf Franse vechters niet deelnemen. Het gaat hier om Romane Moulai (-48 kg), Wassila Lkhadiri (-51 kg), Melissa Bounoua (-54 kg), Sthélyne Grosy (-57 kg) en Maëlys Richol (-65 kg).

De Franse bond reageert woedend in een persbericht. "Met verbijstering en verontwaardiging heeft de Franse staf het nieuws vernomen. Ondanks herhaalde toezeggingen van World Boxing kon het laboratorium, dat de bond ons zelf had aanbevolen, ons de testresultaten niet op tijd verstrekken. Dit heeft geleid tot de uitsluiting van onze atleten." Het goede nieuws voor de Franse bond is dat de mannelijke delegatie wel mag deelnemen aan het WK. Mannen hoeven namelijk geen verplichte geslachtstest te ondergaan.

Nederlandse vrouwen wel van de partij op WK

Namens Nederland doen wel zowel de mannen als de vrouwen mee aan het toernooi. Deze vijf Nederlandse boksers reizen af naar Liverpool: Gabriella Weerheim (-57 kg), Maud van der Toorn (-60 kg), Kian Terwint (-55 kg), Mahmoud al Chabtun (-60 kg) en Finn Bos (-70 kg). Het is overigens niet de verwachting dat de Nederlandse delegatie veel potten gaat breken op het WK.