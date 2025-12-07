UFC 323 gold als de laatste grote kaart van het jaar en die vechtavond heeft voor een aantal daverende verrassingen gezorgd. Dominante kampioenen Alexandre Pantoja en Merab Dvalishvili vochten in de twee hoofdpartijen en zij verloren op het randje van 2025 allebei hun titel.

De hoofdpartij was het gevecht om de titel in het bantamgewicht tussen Dvalishvili en oud-kampioen Petr Yan. Het jaar 2025 was voor de kampioen een bijzonder succesvol jaar, waarin hij zijn titel maar liefst drie keer verdedigde op dominante wijze. Dvalishvili wilde op UFC 323 een statement maken door zijn titel een historische vier keer in een jaar te verdedigen en er zo geen twijfel over te laten ontstaan wie de UFC vechter van het jaar zou worden. Echter ging het bij die laatste verdediging juist gruwelijk mis.

Van tevoren was de verwachting dat Dvalishvili gehakt zou maken van Yan, ook omdat de Georgiër de eerste partij tussen de twee dominant had gewonnen. Niets was echter minder waar. Yan wist zich gedurende de hele partij uitstekend te verdedigen tegen de takedowns, het handelsmerk van Dvalishvili. De kampioen kreeg zijn Russische uitdager zelden naar de grond en Yan kreeg het wel voor elkaar om zijn handelsmerk uit te voeren, het creatief mixen van stoten en trappen. Het gevecht duurde uiteindelijk vijf rondes en alle juryleden wezen Yan aan als winnaar. De Rus is daarom voor de tweede keer bantamgewichtkampioen in de UFC en Dvalishvili is zijn titel kwijt.

WHAT A FIGHT 🤯@PetrYanUFC takes the decision over Merab Dvalishvili to win the bantamweight title at #UFC323! pic.twitter.com/D1xUGMX1Vr — UFC (@ufc) December 7, 2025

Reinier de Ridder

Online wordt al veel gesproken van een 'De Ridder-fout' door Dvalishvili. De Nederlandse UFC-vechter vocht vijf keer in een jaar en bij de laatste partij bleek dat hij zijn lichaam veel te ver had gepusht. De Ridder ging dan ook ten onder tegen Brendan Allen en gaf later aan dat zijn lichaam leeg was. Ook Dvalishvili (vier keer in een jaar gevochten) gaf aan dat het afvallen voor de partij hem erg zwaar viel en ook hij dacht dat hij zijn lichaam te ver had gepusht.

Alexandre Pantoja

Vlieggewichtkampioen Pantoja verdedigde zaterdag voor de vierde keer zijn titel in een partij met de jonge hond Joshua Van. De 24-jarige knokker uit Myanmar werd gezien als een lastige tegenstander, maar de wedstrijd eindigde in mineur. Toen de partij 26 seconden bezig was trapte Van Pantoja en de Braziliaan kwam na die trap zo slecht terecht dat hij een ware horrorblessure opliep. Zijn arm klapte dubbel en hij kon niet verder vechten, waardoor hij zijn titel op een technische knock-out verloor aan Van.

Van is nu de nieuwe kampioen in het vlieggewicht en daarmee is hij de op een na jongste UFC-kampioen aller tijden. MMA-icoon Jon Jones is met zijn 23 jaar nog steeds de jongste kampioen ooit. Hij pakte dat record in 2011 door de licht-zwaargewichttitel te veroveren.