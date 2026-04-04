Topbokser Deontay Wilder is daags voor zijn partij tegen Derek Chisora geconfronteerd met een aantal opvallende en ernstige beschuldigingen. De zoon van zijn ex-verloofde beweert voor zijn leven te hebben gevreesd, nadat hij ernstig mishandeld zou zijn door Wilder.

Wilder betreedt zaterdagavond de ring tegenover de liefst achttien kilogram zwaardere Derek Chisora. Het is te hopen voor het zwaargewicht dat hij zijn hoofd bij het gevecht kan houden, want daags voor de clash trad zijn voormalig stiefzoon Kerron Swift met een aantal ernstige aantijgingen richting de bokser naar buiten, zo meldt Daily Mail.

Volgens Swift zou de topbokser zich jarenlang schuldig hebben gemaakt aan mishandeling, ook toen hij nog minderjarig was. De zoon van Wilders voormalig verloofde Telli Swift heeft een civiele rechtszaak aangespannen wegens mishandeling, het opzettelijk toebrengen van emotionele schade, geweldpleging, nalatigheid, het door nalatigheid veroorzaken van emotionele schade en wederrechtelijke vrijheidsberoving.

Swift vreesde naar eigen zeggen voor zijn leven

Een van de schokkende beschuldigingen in de aanklacht betreft een vermeend incident uit 2022, waarbij de bokser Swift – toen pas 16 jaar oud – bij de keel zou hebben gegrepen, hem de lucht in zou hebben getild, tegen een muur zou hebben geslagen en hem vervolgens op een tafel zou hebben gegooid. In de aanklacht stelt Swift dat hij dacht dat hij zou sterven.

Een andere beschuldiging gaat om een incident in 2019, waarbij Wilder de tien dertienjarige Swift met een riem zou hebben geslagen en hem hardhandig in een auto te hebben geslagen. Swift beweert fysieke verwondingen en langdurig emotioneel trauma te hebben opgelopen door de vermeende mishandelingen, gepleegd door een man die volgens de beschrijving over 'buitengewone fysieke kracht' beschikte.

Advocaat Wilder reageert

De advocaat van de zaterdagavond tegen Chisora vechtende Wilder noemt de beschuldigingen 'vals' en vindt de timing van de rechtszaak 'verdacht'. "Het is overduidelijk dat deze rechtszaak en de timing ervan opzettelijk gedaan zijn om Wilder in verlegenheid te brengen. Hij staat bekend als een liefdevolle en zorgzame vader, die zijn eigen kinderen of de kinderen van anderen nooit fysiek zou straffen. We kijken ernaar uit om deze zaak voor de rechter te verdedigen", aldus Wilders advocaat.