De gezondheid van Ben Askren is weer een stukje beter geworden, meldt zijn vrouw Amy op sociale media. De 40-jarige Amerikaan, die eind 2023 nog tegen Jake Paul bokste, ligt al weken in het ziekenhuis en heeft een loodzware medische ingreep ondergaan. "Nu is het bidden dat zijn lichaam de nieuwe longen accepteert", schrijft Amy Askren.

De ex-topvechter werd in mei plotseling opgenomen in het ziekenhuis met een zware longontsteking, opgelopen na een streptokokken-infectie. De gezondheid van Askren werd echter alleen maar slechter. Hij wordt al weken in coma gehouden en recent deelde zijn vrouw met de wereld dat hij een longtransplantatie moest ondergaan. Die is inmiddels geweest en dus heeft Askren twee nieuwe longen.

'Elke dag is een cadeautje'

"We zijn zo dankbaar dat we kunnen delen dat Ben een dubbele longtransplantatie heeft ondergaan. We zullen altijd dankbaar zijn voor de donor en zijn familie. Dit is het begin van een nieuwe levensstijl voor Ben, maar elke nieuwe dag is een cadeautje. Het voelt nog altijd onwerkelijk dat hij volledig gezond rondliep nog maar vijf weken geleden. Er kan zoveel veranderen in zo'n korte tijd. Hou alsjeblieft Ben in jullie gedachten en gebeden, dat zijn lichaam de nieuwe longen zal aannemen alsof het zijn eigen longen zijn."

Nog altijd in coma

Amy Askren zegt dat ze geëmotioneerd raakt van alle steun die ze krijgt van mensen dicht om haar heen en van acties van vrijwilligers om Ben te supporten. "Ik kan niet wachten om Ben er alles over te vertellen", zegt ze, daarmee implicerend dat hij nog altijd in coma gehouden wordt. "Ik hoop dat Ben de komende weken in staat is om de volgende update te geven, maar hopelijk wacht hij daar wel mee totdat de medicatie is uitgewerkt", zegt ze met een knipoog.

Gevecht tegen Jake Paul

Askren vocht in april 2021 nog tegen Jake Paul, de verloofde van de Nederlandse topschaatsster Jutta Leerdam. Het was pas het vierde gevecht van Paul in zijn bokscarrière. Het was zijn eerste profvechter, maar de partij was weinig indrukwekkend. Asken werd in zijn MMA-tijd vooral bekend vanwege zijn sterke worsteltechniek en werd door experts vaak verweten één van de slechtste boksers in de ring te zijn. Al in de eerste ronde sloeg Paul Askren knock-out.

Paul doneert geld

Paul vocht afgelopen weekend zijn veertiende gevecht en won ook van Julio Cesar Chavez Jr.. Na de partij zei hij geld te doneren aan zijn voormalige tegenstander Askren.