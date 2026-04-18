Jutta Leerdam en Jake Paul kondigden in maart 2025 hun verloving op spectaculaire wijze aan. De vraag is echter: wanneer stappen de topschaatsster en boksinfluencer het huwelijksbootje in? Paul gaf onlangs antwoord op die prangende vraag.

Het begon allemaal met een DM (persoonlijk bericht) van Paul in 2023 aan Leerdam. Hij wilde de Nederlandse uitnodigen voor een podcast. Leerdam vond de excentrieke Amerikaan maar een "totale idioot", alleen na een ontmoeting sloeg de vonk toch over. Sindsdien zijn ze in een absolute mediagekte beland en is het wachten op de trouwdag.

Op 21 maart kondigde het stel namelijk hun verloving aan. Paul vroeg de Nederlandse topschaatsster ten huwelijk op een betoverende plek met allemaal witte bloemen en witte kaarsen. Meermaals hebben Leerdam en haar verloofde aangegeven dat de bruiloft zal plaatsvinden na de Olympische Winterspelen. Die zijn inmiddels lang en breed achter de rug.

Wanneer is de trouwdag van Jutta Leerdam en Jake Paul?

Alles moest namelijk het afgelopen jaar wijken voor dat ene doel van Leerdam: goud in Milaan op de 1000 meter. Begin februari schaatste ze haarzelf in de geschiedenisboeken, door met een olympisch record haar geliefde afstand te winnen. Dat allemaal voor de ogen van Paul, die hevig geëmotioneerd toekeek.

Donderdag waren de rollen omgedraaid. Leerdam zat bij een boksevenement van Pauls bedrijf Most Valuable Promotions in het publiek, terwijl haar geliefde op het podium stond. Daar kreeg hij de vraag: wat komt eerder, een gevecht van hemzelf of de bruiloft? "Waarschijnlijk eerst het gevecht", lachte Paul, die opmerkte dat Leerdam niet eens oplette.

"Ze zit op haar telefoon", grijnsde de Amerikaan. "Misschien is ze de bruiloft aan het plannen", grapte zijn zakenpartner Nakisa Bidarian, die hem ondervroeg. "Ik hou van je. Schat, schat, schat", probeerde Paul de aandacht van Leerdam te krijgen. "Ze is waarschijnlijk al haar medailles aan het tellen", lachte Bidarian. De topschaatsster keek een beetje ongemakkelijk toen ze in de gaten had dat het over haar ging. "Gefeliciteerd aan jullie", wilde de interviewer nog kwijt.

Schaatstoekomst

Dus is het de vraag wanneer de bruiloft nou daadwerkelijk volgt. Paul brak bij zijn vorige gevecht in december zijn kaak op twee plekken, waardoor hij lange tijd niet kan boksen. Een terugkeer komt vermoedelijk eind dit jaar, of het begin van 2027. Zijn antwoord was dus veelzeggend.

Het is ook nog onduidelijk of Leerdam verder gaat als schaatsster. Het grote doel van de 27-jarige was olympisch goud, dat heeft ze nu in haar zak. Verder heeft ze in haar ogen alles gewonnen wat er te winnen valt. Wel houdt ze de deur op een kier. "Deze zomer wil ik kijken hoe ik me voel, dan zal ik het zien", vertelde ze in Milaan. "Ik heb nu een supercomplete carrière, dat is één ding dat zeker is. Ik had nog geen olympische titel en nu heb ik die wel."

Leerdam staat er een beetje dubbel in, liet ze blijken. "Ik heb in het schaatsen alles bereikt wat ik wilde bereiken, maar het is wel echt mijn passie. Ik houd van de schaatssport en van de beweging en het gevoel met het ijs. De snelheid die ik kan genereren met mijn eigen lichaam, geeft mij zo'n mooi gevoel. Ik moet het daarom goed afwegen in mijn hoofd."