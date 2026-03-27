Het bokstalent Isis Sio (19) werd vorig weekend tijdens een partij flink geraakt. De impact was zo groot dat Sio buiten bewustzijn raakte en enkele dagen in coma was. Daaruit is ze ontwaakt. Ook heeft ze gesproken over haar tegenstander: Jocelyn Camarillo.

Voor Sio was het haar vierde officiële wedstrijd en ze won één van de drie gevechten daarvoor. Tegenstandster Camarillo had veel meer ervaring en wist dat om te zetten in de zege, maar die ging dus ten koste van Sio's gezondheid.

Camarillo zei: "Ik kwam voorbereid en heb alles gegeven. Ik ben dankbaar voor het moment, maar mijn hart is bij Isis en ik hou haar in mijn gebeden en wens haar een volledig herstel toe."

Verklaring van de familie

De familie van Sio gaf een verklaring aan TMZ. "We zijn zeer dankbaar voor de overweldigende liefde, gebeden en steun die we hebben gekregen vanuit de bokswereld, van vrienden en fans. Het betekent veel voor ons. We geloven dat God onze gebeden heeft verhoord."

La #boxeadora de 19 años Isis Sio permanece en coma inducido tras ser noqueada en el primer asalto en #California.



Convulsionó en el #ring y fue trasladada a cuidados intensivos. pic.twitter.com/VbBN22cShl — Tribuna de la Bahía (@tribuna_bahia) March 23, 2026

De familie van Sio had ook een klemmend verzoek: "Laat Camarillo met rust. Isis heeft alleen maar liefde en respect voor haar. Boksen vergt moed van alle atleten die in de ring stappen."

Gevaarlijk

Bij Camarillo is het incident ook niet in de koude kleren gaan zitten. Op Instagram heeft ze gepost dat ze nare berichten ontvangt. Ze beklemtoont dat ze vecht om te winnen, niet om iemand lichamelijke schade toe te dienen. "Boksen is gevaarlijk", schrijft ze. "We weten dat allemaal op het moment dat we aan een partij beginnen."