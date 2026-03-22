Het zijn de Nederlandse mannen niet gelukt om voor nieuw succes te zorgen op de WK indoor. Op de 4x400 meter was het enorm spannend in de strijd om de medailles, maar ging het op de laatste meters mis voor Nederland. Al kreeg het duel nog even een staartje.

De voortekenen voor de finale waren goed, want in de halve eindstrijd was Nederland in topvorm. Eugene Omalla, Liemarvin Bonevacia, Max van der Lugt en Tony van Diepen waren de snelsten van het hele veld en plaatsten zich dus overtuigend voor de finale.

Daar was Nederland een van de topfavorieten voor de medailles. Omalla gaf als nummer drie het stokje door aan Keenan Blake, die het zag dat de Verenigde Staten en België ver voor lagen op de Nederlandse mannen.

Via Bonevacia en Van Diepen moest de bronzen medaille binnengehaald worden. Dat lukte nét niet. Jamaica ging Van Diepen voorbij en hij kon dat op de laatste meters niet meer herstellen. Ondanks een enorme eindsprint ging het dus fout voor Nederland. Het werd zo een ondankbare vierde plaats voor Nederland, op 0.06 seconden van het brons.

Boos op de Verenigde Staten

Bonevacia was na afloop echter not amused door een actie van de Verenigde Staten, zo vertelde hij aan de NOS. "Ik weet niet man... Als dat geen diskwalificatie is weet ik het niet meer. Als je vanuit baan 1 helemaal gaat pushen, we zijn niet aan het boksen hè."

Ook Omalla, die volgens de mannen het slachtoffer werd van het gedrang, was niet blij met de Verenigde Staten. "Het was een moeilijke race, het was heel rommelig. Ik denk dat we wel protest in moeten dienen, want het was niet eerlijk van de VS."

Aan de uitslag bleek echter niets te veranderen. Op de officiële website bleef Team USA bovenaan staan, voor België, Jamaica en dus nummer vier Nederland. Onze landgenoten bleven dus zonder medaille achter.

Later deze avond renden de vrouwen ook de finale op het estafette-onderdeel. Met onder meer Lieke Klaver werd er zilver gewonnen, vlak achter de Verenigde Staten. Klaver won zaterdag ook de eerste Nederlandse medaille op de WK. Ze pakte brons op de 400 meter.

Kort voor de mannenestafette was er dubbel Nederlands succes. Sofie Dokter won goud op de vijfkamp, kort daarna knalde Nadine Visser naar zilver op de 60 meter horden. In totaal won Nederland dus vier medailles.