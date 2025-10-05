'De beste wedstrijd tot nog toe', zo werd de partij van Sem van Dijk en Davy de Munk tijdens Boxing Influencers omschreven. De zoon van Wendy van Dijk en Xander de Buisonjé nam het op tegen een van de kinderen van Danny de Munk en dat werd een meeslepend gevecht.

Drie rondes lang maakten de zonen van het elkaar enorm lastig. Waar de eerste ronde gelijkwaardig ging, had Van Dijk het in de tweede ronde enorm lastig. Hij kreeg klap na klap van De Munk, maar bleef overeind. In de derde en laatste ronde toonde hij tekenen van herstel, waardoor het onduidelijk was wie de partij zou winnen.

Spanning bij de ouders

Wat wel duidelijk was, was het meeleven van hun bekende ouders. Wendy van Dijk en Xander de Buisonjé keken vol spanning toe. Na de loodzware tweede ronde zat de moeder van Van Dijk letterlijk met de handen in het haar. Bij Sportnieuws.nl gaf ze op voorhand aan niet al te nerveus te zijn, maar de beelden zeiden duidelijk wat anders. Ook papa De Munk keek geconcentreerd toe naar het meeslepende gevecht.

Zege voor De Munk

Uiteindelijk ging de zege via 'split decision' naar De Munk, tot teleurstelling van Van Dijk en tot vreugde van zijn vader Danny. "Drie maanden heb ik alles gegeven. Geen vechtervaring, voor mij helemaal nieuw. Ik heb alles gegeven." Smaakt het naar meer? "Even rust nemen en dan zien we wel verder, joh." Bij Van Dijk was de teleurstelling zichtbaar. "Ik baal dat het zo gelopen is vandaag."

i Wendy van Dijk en Xander de Buisonjé kijken vol spanning toe naar het gevecht van hun zoon

De bekende presentatrice gaf voorafgaand aan het gevecht aan zelf nooit te willen deelnemen aan Boxing Influencers. "Ik zou echt nooit in een ring willen. De ring is helemaal niet mijn ding."