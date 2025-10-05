Het is deze zondag tijd voor Boxing Influencers en dat zorgt ervoor dat een hoop vechtsportfans reikhalzend uitkijken naar gevechten van bekende Nederlanders. Dat trekt uiteraard ook een hoop BN'ers die niet meevechten naar Sportcampus Den Haag. Sportnieuws.nl sprak met een aantal van hen.

Zo is de beroemde presentatrice Wendy van Dijk aanwezig. Zij is er voor haar zoon Sem, die het vanavond opneemt tegen Davy De Munk. Dat is dan weer de zoon van zanger en acteur Danny de Munk. Met de zenuwen valt het bij Van Dijk eigenlijk wel mee.

Ze denkt namelijk dat zijn zoon een stuk nerveuzer is, zo vertelt ze aan Sportnieuws.nl. "Ik ben op zich best rustig. Tijdens een training heb ik hem een uur en kwartier zien sparren. Dat vond ik zo intens. Maar ik dacht ook echt: wat een onwaarschijnlijke conditie heb jij."

Vertrouwen in haar zoon

Van Dijk leerde een hoop van de voorbereiding van haar zoon en is vol vertrouwen. "Ik ben niet bang dat hij echt mega gewond raakt." De presentatrice moet nu hopen dat zijn kind winnend uit de strijd met De Munk komt. Heeft ze nog wat contact gehad met het vijandelijke front? "Nee, ik heb wel getwijfeld om hem een DM te sturen, maar ik dacht: laat het ook maar effe. We komen elkaar hier ook tegen en dan is het helemaal leuk."

Hoe leuk ze de deelname van haar zoon ook vindt, Van Dijk moet er zelf niet aan denken. "Ik zou echt nooit in een ring willen. De ring is helemaal niet mijn ding." Zij is niet de enige BN'er die er zo over denkt. Fajah Lourens, onder meer bekend als model, presentatrice en dj, heeft daar absoluut geen interesse in.

'Ik haat vechten'

"Ik zou echt vriendelijk bedanken", vertelt ze op het evenement. En daar heeft ze wel een duidelijke reden voor. "Ik háát vechten. Ik vind het echt niet leuk om te vechten, dat is iets wat ik een beetje eng vind. Ik zit liever in het publiek, maar zelfs dat vind ik een beetje spannend. Als je iemand kent en die krijgt klappen, dan is dat niet heel leuk om te zien."

Sportnieuws.nl sprak ook met andere bekende namen. Zo was topvoetballer Justin Kluivert aanwezig om zijn oudste broer Quincy aan te moedigen.