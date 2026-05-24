Rico Verhoeven vecht zaterdagavond tegen bokskampioen Oleksandr Usyk. Het gevecht belooft een groot spektakel te worden bij de piramides van Gizeh in Egypte. Volg hier alles over de historische bokspartij.

Verhoeven (37) en Usyk (39) zijn begonnen aan hun gevecht om de wereldtitel van boksbond WBC. De wedstrijd duurt maximaal twaalf ronden van drie minuten. De Nederlander begon goed in de eerste ronde. Ook in de tweede en derde ronde was Verhoeven dominant.

"Rico vecht perfect. Hij is verrassend genoeg aan de winnende hand", anlyseert Alistair Overeem bij DAZN. In ronde vier moest Verhoeven echter ook veel incasseren.

Ringwalk

De opkomst van de boksers was bijzonder en helemaal in de sfeer van de locatie van het gevecht. Ze werden bij hun ringwalk omringd door mannen gekleed als oude Egyptenaren.

Rico Verhoeven ran to the ring 👀



'Niets te verliezen'

Voorafgaand aan het gevecht stellen Allistair Overeem en Tony Bellew bij DAZN dat Verhoeven 'niets te verliezen heeft'. "Alleen als hij de eerste twee ronden niet doorkomt, zou dat wel beschamend zijn", zegt Bellew.

Rico Verhoeven arriveert

Verhoeven is gearriveerd op de unieke locatie bij de piramides van Gizeh. Hij verscheen in opperste concentratie op het evenement, maar kon nog wel even lachen en poseren voor fotograferende fans.

Rico Verhoeven stepping in for the showdown with Usyk 💥#UsykRico

Ook Usyk is al in de arena gespot. Hij kwam aan met zijn dierbare knuffel van Eeyore uit Winnie the Pooh.

Main card

De main card ging van start met de openingspartij tussen Daniel Lapin en Benjamin Mendes Tani. Zij zorgden meteen voor spektakel. Tani won de partij op technische knock-out. De Oekraïense Lapin traint met het team van Usyk.

Vervolgens nam Mizuki Hiruta het op tegen Mai Soliman. Zij verdedigde haar Ring Magazine en WBO super flyweight-titels. Daarna zorgden Richard Torrez Jr. en Frank Sanchez voor sensatie. Het cubaanse zwaargewicht sloeg Torrez Jr. met een rake uppercut knock-out.

OMG Frank Sanchez just knockedout Richard Torrez Jr! 🚨



Jack Catterall ging er op de iconische plek in Egypte met een wereldtitel vandoor. Hij versloeg Shakhram Giyasov op unanime jurybeslissing. De Brit is de nieuwe welterweightkampioen van de WBA. Het gevecht tussen Hamzah Sheeraz en Alem Bagic was snel beslist. Sheeraz was de grote favoriet in de strijd om de WBO super middengewichttitel en maakte die rol waar. In ronde twee sloeg hij zijn tegenstander tegen het canvas.

Glory in Giza

De locatie is ook niet mis. De piramides van Gizeh zorgen voor een indrukwekkende achtergrond van Glory in Giza. Bekijk hieronder de eerste beelden van de boskring:

Meer op het spel dan wereldtitel en prijzengeld

Verhoeven verdient goed aan het titelgevecht met Usyk, maar de Oekraïner gaat er met de meeste knaken vandoor. Toch is er nog iets om te winnen voor de Nederlander. De WBC heeft namelijk een kampioensketting gemaakt die pas twee keer eerder is uitgedeeld. Daar zit een flinke waarde aan: 40.000 dollar.

Prijzengeld

Of Verhoeven nou als winnaar uit de strijd komt op zaterdag, of niet, er ligt hoe dan ook een flinke cheque voor hem klaar. Zowel de Nederlander als zijn Oekraïnse opponent mogen talloze miljoenen bijschrijven. Logisch ook, aangezien er wereldwijd enorm veel aandacht is en er kijker uit tientallen verschillende landen worden verwacht.

Wel moet Verhoeven het met een stuk minder prijzengeld doen dan Usyk. Dat komt vooral door het feit dat de ongeslagen Oekraïner de man to beat is en drie wereldtitels verdedigt. Als uitdager ligt er voor Verhoeven desondanks nog een behoorlijk mooi geldbedrag klaar.

Waarschuwing

Verhoeven veroverde veertien keer de wereldtitel in het kickboksen, maar was toe aan een nieuwe uitdaging. De voormalige King of Kickboxing hoopt dat hij de regerend kampioen uit Oekraïne kan verrassen met een manier van vechten die hij niet is gewend. Hij deelde op de persconferentie al een waarschuwing uit aan de Oekraïner.

"Ik ga iets brengen wat hij nog nooit heeft gezien", zei de Nederlander. "Want hij heeft alleen tegenover boksers gestaan. Die hebben hun hele leven gebokst en ik niet. Dus het is een heel andere benadering."

Kansen voor Rico Verhoeven

Usyk is de beste bokser van de eeuw. Hij is na 24 wedstrijden en vijftien knock-outs nog ongeslagen en wereldkampioen van drie bonden. Hij is dan ook zwaar favoriet bij de bookmakers. Een zege van Verhoeven is goed voor ruim tien keer de inzet. Een geslaagd gokje op zijn tegenstander betaalt slechts 1,06 uit.

Nederlands boksicoon Arnold Vanderlyde sprak zich in een interview met Sportnieuws.nl ook uit over de kansen van Verhoeven. "Nergens is de gelijkwaardigheid zo groot als in een boksring. Dus hij heeft zeker een kans, maar voor mij is de excellente bokser Usyk wel de favoriet", was zijn oordeel.

Wereldtitel

De 39-jarige Usyk verdedigt de titels bij boksbonden WBA, WBC en IBF. Toch staat er zaterdag maar één titel op het spel: die van WBC. Hoe dat precies zit, lees je in het artikel hieronder:

TV-gids

