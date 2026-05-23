Het historische boksgevecht tussen Rico Verhoeven en Oleksandr Usyk trekt veel bekijks. Ook topbokser Anthony Joshua wil het evenement in Egypte niet missen. Hij werd op opmerkelijke wijze gespot.

Joshua heeft een bewogen periode achter de rug. Eind 2025 won hij nog het veelbesproken gevecht van Jake Paul. Hij brak daarbij de kaak van de Amerikaanse verloofde van topschaatsster Jutta Leerdam.

Kort daarna was hij betrokken bij een tragisch verkeersongeval in Nigeria. Daarbij kwamen twee vrienden en trainers van hem om het leven. Joshua liep slechts lichte verwondingen op bij het ongeval. Wel legde hij tijdelijk zijn trainingen neer.

Inmiddels verschijnt hij weer vaker bij publieke evenementen, zo ook bij Glory in Giza. Verhoeven neemt het bij de piramides van Gizeh op tegen topbokser Usyk. De Nederlander nam vorig jaar afstand van zijn wereldtitel in het kickboksen bij Glory en staat zaterdag tegenover de kampioen in het boksen.

Usyk is de beste bokser van de eeuw. Hij is na 24 wedstrijden en vijftien knock-outs nog ongeslagen en wereldkampioen van drie bonden. Hij is dan ook zwaar favoriet bij de bookmakers.

'Waar is het toilet?'

Joshua wil geen partij kiezen in het gevecht, maar heeft wel een ander prangende vraag bij het evenement. Dat blijkt uit een opmerkelijke video van DAZN. De Brit wordt gefilmd terwijl hij boksbewegingen maakt en vervolgens wordt hem gevraagd wie er gaat winnen vanavond. "De Egyptische fans", is zijn neutrale antwoord. "Waar is het toilet? Dát is wat ik moet weten", vervolgt hij.

Comeback Anthony Joshua

Voorafgaand aan de aankondiging van Verhoeven versus Usyk, werd er gespeculeerd over een gevecht van de Nederlander met Joshua. Die plannen gingen echter van tafel na het dramatische ongeluk van de bokser. Joshua heeft inmiddels wel een comeback aangekondigd. Hij vecht op 25 juli tegen Kristian Prenga.

